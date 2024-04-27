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Published Сегодня, 07:12

Modified Сегодня, 07:14

Updated Сегодня, 07:14

Радиация

Всё в порядке или стоит волноваться? О радиационном фоне в Белгородской области

27 апреля 2024, 07:12
Фото: Изображение Midjourney
Радиация

В Роспотребнадзоре рассказали о радиационном фоне в Белгородской области

Вчера, 26 апреля, исполнилось 38 лет со дня аварии на Чернобыльской АЭС. Специалисты регионального Роспотребнадзора провели мониторинг радиационной обстановки на территории Белгородской области и выяснили, какие значения сохранялись на конец 2023 года.

Лаборатория ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области» в 2023 году исследовала пробы воздуха и воды, питьевой и взятой из объектов, используемых для массового отдыха. Результаты показали, что превышения показателей радиационной безопасности нет.

Всего за период с 2021 года по 2023 год по радиологическим показателям исследовали 1938 проб пищевых продуктов, из которых ни один не показал присутствие радиации.

Специалисты также провели проверку в 4962 жилых помещениях и общественных зданиях. Большую часть исследований (68,1%) провели в строящихся и реконструируемых зданиях, меньшую (31,9%) — в эксплуатируемых. Превышений регламентированных уровней по мощности дозы гамма-излучения выявлено не было.

Также в 2023 году не зарегистрировали ни одной радиационной аварии, а значение радиационного фона на территории региона составляет 0,11 мкЗв/час — это уровень многолетних наблюдений.

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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Роспотребнадзор#Новости Белгорода#Радиация#Белгород
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