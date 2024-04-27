Всё в порядке или стоит волноваться? О радиационном фоне в Белгородской области

Posted Сегодня, 07:12
Published Сегодня, 07:12
Modified Сегодня, 07:14
Updated Сегодня, 07:14
Лаборатория ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области» в 2023 году исследовала пробы воздуха и воды, питьевой и взятой из объектов, используемых для массового отдыха. Результаты показали, что превышения показателей радиационной безопасности нет.
Всего за период с 2021 года по 2023 год по радиологическим показателям исследовали 1938 проб пищевых продуктов, из которых ни один не показал присутствие радиации.
Специалисты также провели проверку в 4962 жилых помещениях и общественных зданиях. Большую часть исследований (68,1%) провели в строящихся и реконструируемых зданиях, меньшую (31,9%) — в эксплуатируемых. Превышений регламентированных уровней по мощности дозы гамма-излучения выявлено не было.
Также в 2023 году не зарегистрировали ни одной радиационной аварии, а значение радиационного фона на территории региона составляет 0,11 мкЗв/час — это уровень многолетних наблюдений.