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Регион украшают к Новому году, но белгородцы недовольны цветом гирлянд

Регион украшают к Новому году, но белгородцы недовольны цветом гирлянд

8 декабря 2023, 15:30
Фото: 1MI
Сегодня, 8 декабря, белгородцам рассказали подробности о новогоднем оформлении города и показали концепцию размещения украшений. Также горожанам сообщили даты открытия ёлочных базаров и крытого катка, а жителям Корочи тем временем не понравилась жёлто-голубая ёлка. Итоги дня — в материале Бел.Ру.

Торжественное открытие новогодней ёлки в центре Белгорода планируют провести уже после 14 декабря. Пока же город продолжают активно подготавливать к приближающемуся празднику.

В самом центре города, на Соборной площади, помимо 30-метровой новогодней ёлки, разместят ярмарочные домики, горку, световые качели, фигурные арки и арт-объекты. Не забывают и про улицы: на 50-летия Белгородской области и на Свято-Троицком бульваре установят различные арт-композиции, световые шары, письмо и трёх Дедов Морозов на самокате.

Необычные украшения появятся и на обновлённом пляже «Берега», который планируют открыть для посещения уже в этом месяце. Там для жителей установят пальму с новогодними шарами, барную стойку в гавайском стиле, а также световые деревья и главный символ праздника — новогоднее дерево.

Украшенные ёлки в городской администрации обещают разместить не только в центре города, но и у кинотеатров, у городских управ, в скверах и на общественных пространствах.

Когда же сами белгородцы смогут приобрести себе в дом живое дерево? Сообщается, что в столице региона ёлочные базары начнут работать уже 16 декабря. Приобрести ёлку в них можно будет до 31 декабря включительно.

В остальных муниципальных образованиях торговые точки откроются 17-го числа. В них будут продавать деревья из Старого Оскола, Брянской, Ярославской и Кировской областей. В этом году повысится и цена деревьев: один метр сосны будет стоить от 800 рублей, ели — от 1000 рублей. За год стоимость увеличилась на 200 рублей.

В эти же дни намечено и открытие крытого катка на Соборной площади Белгорода. В настоящий момент рабочие заливают каток, толщина покрытия которого должна составить не менее 20 сантиметров. Открыть каток для посещений должны уже в следующую субботу, 16 декабря. Одновременно кататься в нём смогут до 120 человек, а вход будет бесплатным.

В то же время часть белгородцев не очень рада украшенным ёлкам: жителей Корочи не устроили светящиеся жёлтым и голубым цветами снежинки и звёзды, которые повесили на дерево. Некоторые белгородцы сразу подметили в новогодней ёлке намёк на флаг Украины.

Однако основная часть жителей призвала недовольных проще относиться к цветам, которые даже не похожи на оттенки украинского флага. Белгородцы добавили, что на самом деле украшения выполнены в серебряном и золотом оттенках.

Деды Морозы на самокатах и пальма с шарами: Белгород украсят к праздникам по-новому
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#Белгородская область#Короча#Итоги#Новогодние праздники#Белгород#Итоги дня#Новогоднее украшение#Александра Склярова
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