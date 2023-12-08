Регион украшают к Новому году, но белгородцы недовольны цветом гирлянд

В остальных муниципальных образованиях торговые точки откроются 17-го числа. В них будут продавать деревья из Старого Оскола, Брянской, Ярославской и Кировской областей. В этом году повысится и цена деревьев: один метр сосны будет стоить от 800 рублей, ели — от 1000 рублей. За год стоимость увеличилась на 200 рублей.