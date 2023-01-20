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Posted Сегодня, 13:00

Published Сегодня, 13:00

Modified Сегодня, 13:02

Updated Сегодня, 13:02

Орловский 51-летний депутат стал командиром взвода на спецоперации

Сегодня, 13:00
Фото: страница Владимира Строева ВК
Народный избранник Владимир Строев на несколько дней приехал в Орловскую область и рассказал журналистам о своём участии в СВО. Подробности сообщает «Орелtimes».

Орловского депутата Владимира Строева в декабре назначили командиром одного из взводов радиосвязи. На несколько дней он приезжал домой, но уже вернулся к выполнению боевых задач.

О визите военнослужащего в родные края написал глава орловского горсовета Василий Новиков. С его слов, он встретился со Строевым, а последний поблагодарил депутатов за помощь военнослужащим и их семьям.

Журналисты связались с самим Владимиром Строевым. Он рассказал, что уже вернулся в зону спецоперации. Участвовать в СВО народный избранник вызвался сам, несмотря на возраст. Депутату уже исполнился 51 год. Изначально его приняли в штат мотострелкового полка на должность замкомандира полка связи.

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#Наталья Корявых#Спецоперация#Операция на Украине#Орловская область#Депутат#Доброволец
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