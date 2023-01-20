Орловский 51-летний депутат стал командиром взвода на спецоперации

Журналисты связались с самим Владимиром Строевым. Он рассказал, что уже вернулся в зону спецоперации. Участвовать в СВО народный избранник вызвался сам, несмотря на возраст. Депутату уже исполнился 51 год. Изначально его приняли в штат мотострелкового полка на должность замкомандира полка связи.