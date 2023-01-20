Орловский 51-летний депутат стал командиром взвода на спецоперации

Posted Сегодня, 13:00
Published Сегодня, 13:00
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Орловского депутата Владимира Строева в декабре назначили командиром одного из взводов радиосвязи. На несколько дней он приезжал домой, но уже вернулся к выполнению боевых задач.
О визите военнослужащего в родные края написал глава орловского горсовета Василий Новиков. С его слов, он встретился со Строевым, а последний поблагодарил депутатов за помощь военнослужащим и их семьям.
Журналисты связались с самим Владимиром Строевым. Он рассказал, что уже вернулся в зону спецоперации. Участвовать в СВО народный избранник вызвался сам, несмотря на возраст. Депутату уже исполнился 51 год. Изначально его приняли в штат мотострелкового полка на должность замкомандира полка связи.