Белгородский командир взвода морской пехоты погиб в бою у Павловки

По данным источника, командир взвода морской пехоты — лейтенант Антон Вернигора погиб 6 ноября. В тот день он и его сослуживцы зачищали прилегающую к Павловке лесополосу.
Антон Вернигора обнаружил опорный пункт ВСУ и поручил подчинённым открыть огонь. В ответ противник ударил артиллерией по лесополосе. Один из снарядов разорвался рядом с лейтенантом. От тяжёлых ранений военнослужащий погиб. Его представили к награждению орденом Мужества посмертно.
Сообщается, что Антон Вернигора был уроженцем Вейделевского района Белгородской области.
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