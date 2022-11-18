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Белгородский командир взвода морской пехоты погиб в бою у Павловки

Сегодня, 08:35
Фото: «ЧП 31»
«ЧП 31» сообщает, что 6 ноября погиб лейтенант Антон Вернигора. Военнослужащий был уроженцем Вейделевского района. Молодого человека представили к награде орденом Мужества посмертно.
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СВО

По данным источника, командир взвода морской пехоты — лейтенант Антон Вернигора погиб 6 ноября. В тот день он и его сослуживцы зачищали прилегающую к Павловке лесополосу.

Антон Вернигора обнаружил опорный пункт ВСУ и поручил подчинённым открыть огонь. В ответ противник ударил артиллерией по лесополосе. Один из снарядов разорвался рядом с лейтенантом. От тяжёлых ранений военнослужащий погиб. Его представили к награждению орденом Мужества посмертно.

Фото: «ЧП 31»

Сообщается, что Антон Вернигора был уроженцем Вейделевского района Белгородской области.

Напомним, что в Белгороде планируют установить мемориальные доски в память о двоих участниках спецоперации. Посвящённая Саиду Саидову табличка может появиться на фасаде учебного корпуса Белгородского инженерного юношеского лицея-интерната. Мемориальную доску с именем Сергея Панченко разместят на фасаде дома на Театральном проезде, 1.

В Белгороде в память о троих погибших бойцах могут установить мемориальные доски
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#Инна Рогова#Общество#СВО#Белгородская область#Вейделевский район#Погибший#Военнослужащий
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