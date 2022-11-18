Белгородский командир взвода морской пехоты погиб в бою у Павловки

Антон Вернигора обнаружил опорный пункт ВСУ и поручил подчинённым открыть огонь. В ответ противник ударил артиллерией по лесополосе. Один из снарядов разорвался рядом с лейтенантом. От тяжёлых ранений военнослужащий погиб. Его представили к награждению орденом Мужества посмертно.