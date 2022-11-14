В Белгороде в память о троих погибших бойцах могут установить мемориальные доски

Депутаты областного центра обсудят установку трёх мемориальных досок в честь погибших бойцов. Первая будет в память о Сергее Панченко (1988-2022). Он погиб в ходе спецоперации, награждён орденом Мужества посмертно. Мемориальная доска в честь белгородца может появиться на фасаде дома на Театральном проезде, 1, в котором он жил.
Вторую табличку хотят установить в память о Саиде Саидове (1992-2022). Он тоже был участником спецоперации, награждён орденом Мужества посмертно. Посвящённая ему мемориальная доска может появиться на фасаде учебного корпуса Белгородского инженерного юношеского лицея-интерната, в котором он учился.
Третью табличку хотят установить в память о Романе Мельтешинове (1977-1996). Он погиб в ходе вооружённого конфликта в Чеченской Республике и на прилегающих к ней территориях РФ, отнесённых к зоне конфликта. Награждён орденом Мужества посмертно. Мемориальную доску в честь него могут установить на фасаде школы № 4, в которой он учился.
Инициативу об установке мемориальных табличек согласовали на заседании комиссии по увековечению памяти выдающихся личностей и исторических событий, наименованию улиц и других частей Белгорода.
Изготовление и установку досок, посвящённых Сергею Панченко и Роману Мельтешинову, планируют произвести за счёт средств городского бюджета по отрасли «Культура». Мэрия также будет отвечать за сохранение, текущее содержание и ремонт табличек.
Расходы на мемориальную доску в честь Саида Саидова, а также дальнейшую ответственность за её состояние хотят возложить на Белгородский инженерный юношеский лицей-интернат, следует из документов.
Отметим, что в память о Саиде Саидове в сквере в Шебекино ранее установили мемориальную стелу.