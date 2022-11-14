В Белгороде в память о троих погибших бойцах могут установить мемориальные доски

Третью табличку хотят установить в память о Романе Мельтешинове (1977-1996). Он погиб в ходе вооружённого конфликта в Чеченской Республике и на прилегающих к ней территориях РФ, отнесённых к зоне конфликта. Награждён орденом Мужества посмертно. Мемориальную доску в честь него могут установить на фасаде школы № 4, в которой он учился.