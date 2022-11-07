В ЛНР при выполнении боевой задачи погиб военнослужащий из Белгородской области

В Луганской народной республике при выполнении боевой задачи погиб 24-летний сержант — уроженец Шебекинского горокруга Игорь Хижняков. Произошло это 19 сентября. Военнослужащий попал под артиллерийский обстрел.
Игорь Хижняков родился в Шебекино. Учился в Поповской СОШ, после окончил Шебекинский техникум промышленности и транспорта.
В 2017–2018 гг. прошёл срочную службу, был связистом. Житель региона продолжил службу по контракту — тоже связистом. В 2020 году получил звание сержанта.
С начала СВО Игорь Хижняков находился в зоне боевых действий. В ЛНР военнослужащего направили в сентябре 2022 года. Шебекинца наградили орденом Мужества посмертно.
У военнослужащего осталась малолетняя дочь.
В ходе СВО погиб и другой уроженец области — 25-летний Максим Волгин. Он был казаком Белгородского городского казачьего общества.