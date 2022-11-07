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В ЛНР при выполнении боевой задачи погиб военнослужащий из Белгородской области

Вчера, 11:12
Фото: «Герои России Z»
24-летний сержант Игорь Хижняков попал под артиллерийский обстрел. Военнослужащего наградили орденом Мужества посмертно, сообщили в группе «Герои России Z» в соцсети.
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СВО

В Луганской народной республике при выполнении боевой задачи погиб 24-летний сержант — уроженец Шебекинского горокруга Игорь Хижняков. Произошло это 19 сентября. Военнослужащий попал под артиллерийский обстрел.

Игорь Хижняков родился в Шебекино. Учился в Поповской СОШ, после окончил Шебекинский техникум промышленности и транспорта.

Фото: «Герои России Z»

В 2017–2018 гг. прошёл срочную службу, был связистом. Житель региона продолжил службу по контракту — тоже связистом. В 2020 году получил звание сержанта.

С начала СВО Игорь Хижняков находился в зоне боевых действий. В ЛНР военнослужащего направили в сентябре 2022 года. Шебекинца наградили орденом Мужества посмертно.

У военнослужащего осталась малолетняя дочь.

В ходе СВО погиб и другой уроженец области — 25-летний Максим Волгин. Он был казаком Белгородского городского казачьего общества.

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#Инна Рогова#Происшествия#СВО#Белгородская область#Шебекино#Погибший#Военнослужащий#ЛНР
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