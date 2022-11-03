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Белгородец погиб на Украине за два месяца до своего 60-летия

Сегодня, 08:17
Фото: Фонарь
Николай Евсюков из Грайворона ушёл в армию добровольцем в конце августа, был тяжело ранен, спасти его не удалось, рассказали его родственники «Фонарю».

Мужчина записался добровольцем в местном военкомате 27 августа. Вернуться домой он должен был через три месяца, но 24 октября получил тяжёлое ранение и погиб. У Николая Ивановича остались жена, две дочери и четыре внука.

О его гибели изданию рассказали родственники. 1 января 2023 года ему исполнилось бы 60 лет.

Родственница рассказала, что в 2014 году они приехали из Донецкой области, когда там начались боевые действия, построили дом в Грайвороне — Николай родился в грайворонском селе Косилово.

Вчера также стало известно о смерти в зоне спецоперации 23-летнего парня из Волоконовского района.

 

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