Белгородец погиб на Украине за два месяца до своего 60-летия

Мужчина записался добровольцем в местном военкомате 27 августа. Вернуться домой он должен был через три месяца, но 24 октября получил тяжёлое ранение и погиб. У Николая Ивановича остались жена, две дочери и четыре внука.
О его гибели изданию рассказали родственники. 1 января 2023 года ему исполнилось бы 60 лет.
Родственница рассказала, что в 2014 году они приехали из Донецкой области, когда там начались боевые действия, построили дом в Грайвороне — Николай родился в грайворонском селе Косилово.
Вчера также стало известно о смерти в зоне спецоперации 23-летнего парня из Волоконовского района.