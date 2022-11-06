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В ходе СВО погиб белгородец — ветеран боевых действий в Сирии

Вчера, 11:26
Фото: ЧП Белгородская область во ВКонтакте
О смерти военнослужащего сообщила его жена. Мужчина погиб в конце сентября. У него осталось трое детей.
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СВО

Стало известно о смерти ещё одного жителя Белгородской области в ходе спецоперации на Украине. 29 сентября погиб военнослужащий Александр Лачков.

Мужчина родился в 1990 году, проживал в селе Хохлово Валуйского горокруга. Был ветераном боевых действий в Сирии.

О гибели Александра Лачкова в соцсетях сообщила его супруга. У пары осталось трое детей.

Ранее в Ивне похоронили подполковника Ивана Кардашова. В ходе СВО он командовал батальоном. Помимо этого, в ноябре стало известно о гибели добровольца из Грайворонского горокруга — 59-летнего Николая Евсюкова.

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