Губернатор рассказал, к кому через неделю перейдёт власть в Белгороде

«Ровно через неделю власть в городе Белгороде перейдет к Деду Морозу», — написал глава региона утром 9 декабря. Гладков анонсировал открытие бесплатного катка на Соборной площади и катка в парке Ленина. За развлечения на последнем, к слову, придётся хоть и не много, но заплатить. Вход на ледовые дорожки обойдётся в 50 рублей с человек без учёта стоимости прокатных коньков. Подробнее — здесь.