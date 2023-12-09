Губернатор рассказал, к кому через неделю перейдёт власть в Белгороде

Posted Сегодня, 12:57
Published Сегодня, 12:57
Modified Сегодня, 13:00
Updated Сегодня, 13:00
«Ровно через неделю власть в городе Белгороде перейдет к Деду Морозу», — написал глава региона утром 9 декабря. Гладков анонсировал открытие бесплатного катка на Соборной площади и катка в парке Ленина. За развлечения на последнем, к слову, придётся хоть и не много, но заплатить. Вход на ледовые дорожки обойдётся в 50 рублей с человек без учёта стоимости прокатных коньков. Подробнее — здесь.
Я надеюсь, что наши дети получат много радостных, счастливых, волшебных моментов, незабываемых и пронесут эти впечатления через всю свою жизнь. Ну, а взрослые, конечно, вместе с детьми будут ждать волшебства в новогоднюю ночь.
Вячеслав Гладков
Что касается новогодних новостей, ранее власти озвучили дату открытия ёлочных базаров в Белгороде — 16 декабря. Где можно будет купить ели, читайте по ссылке. Также стало известно, какую сумму придётся отдать в этом году за живое праздничное дерево.