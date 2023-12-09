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Posted Сегодня, 12:57

Published Сегодня, 12:57

Modified Сегодня, 13:00

Updated Сегодня, 13:00

новогодние украшения

Губернатор рассказал, к кому через неделю перейдёт власть в Белгороде

9 декабря 2023, 12:57
Фото: Bel.ru
новогодние украшения

Гладков рассказал, когда в Белгороде стартует праздничный сезон

Вячеслав Гладков написал, что через неделю власть в городе перейдёт в руки Деда Мороза: областной центр засияет от праздничной иллюминации, заработают катки.

«Ровно через неделю власть в городе Белгороде перейдет к Деду Морозу», — написал глава региона утром 9 декабря. Гладков анонсировал открытие бесплатного катка на Соборной площади и катка в парке Ленина. За развлечения на последнем, к слову, придётся хоть и не много, но заплатить. Вход на ледовые дорожки обойдётся в 50 рублей с человек без учёта стоимости прокатных коньков. Подробнее — здесь.

Я надеюсь, что наши дети получат много радостных, счастливых, волшебных моментов, незабываемых и пронесут эти впечатления через всю свою жизнь. Ну, а взрослые, конечно, вместе с детьми будут ждать волшебства в новогоднюю ночь.
Вячеслав Гладков

Что касается новогодних новостей, ранее власти озвучили дату открытия ёлочных базаров в Белгороде — 16 декабря. Где можно будет купить ели, читайте по ссылке. Также стало известно, какую сумму придётся отдать в этом году за живое праздничное дерево.

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