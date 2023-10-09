В Белгородской области не хватает медперсонала, а главврач становится сенатором

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
В Белгородской области уже около недели сохраняется холодная погода. Многие жители жаловались на низкую температуру в квартирах и просили включить отопление. К просьбам прислушались и начали подавать тепло раньше времени.
Отопление в социальных объектах начали включать в 14 муниципальных образованиях с 9 октября. В Белгороде всего предстоит подключить 21 медучреждение и 118 школ и детских садов.
Тепло в многоэтажки начали подавать почти во всех муниципалитетах, но в Белгороде, Ровеньском районе, Губкинском и Яковлевском округах отопление начнут включать с 11 октября. Только в самом Белгороде тепло предстоит подать в 1352 многоквартирных дома.
Однако в некоторых муниципалитетах региона тепло подали ещё с 6 октября: как в объекты социальной сферы, так и в жилые многоквартирные дома. Подробнее ознакомиться со сроками подачи тепла в муниципалитеты можно на графике.
Напомним, что на территории Белгородской области будет холодно ещё несколько дней. Потепление начнётся только в четверг, 12 октября.
Бывший главный врач Белгородской областной больницы Жанна Чефранова будет представлять регион в Совете Федерации. Она займёт место Николая Рыжкова, который недавно покинул Совфед из-за возраста — ему 94 года.
С Жанной Чефрановой в ходе деловой встречи поговорил губернатор Вячеслав Гладков. Он обсудил с ней главные задачи и планы по развитию Белгородской области. дополнительную помощь.
Пост главврача Жанна Чефранова покинула 6 октября.
Напомним, что Николай Рыжков на протяжении 20 лет представлял в Совфеде Белгородскую область. Он сложил полномочия сенатора 25 сентября, назвав причиной такого решения свой возраст — политику недавно исполнилось 94 года.
Тем не менее Рыжков планирует продолжить работать в Совфеде, но на этот раз в качестве советника председателя Валентины Матвиенко.
Что касается областной больницы, то её главврачом станет Роман Проценко. Об этом объявили 9 октября.
Вячеслав Гладков остался недоволен работой министра здравоохранения после его отчёта. Андрей Иконников на еженедельном оперативном совещании правительства региона сообщил, что в некоторых больницах есть нехватка врачей.
На сегодняшний день четыре больницы имеют отрицательную динамику по количеству устроившихся и уволившихся медработников. Так, в этом году на работу в медучреждения устроились 152 врача и 201 медик среднего персонала. Из них после целевого обучения пришли только 170 человек, ещё 52 по неизвестным причинам не пришли устраиваться на работу.
Всего же обучение в регионе окончили более 700 человек с медицинским образованием.
А вот в детской областной клинической больнице, горбольнице №2, Шебекинской и Алексеевской ЦРБ больше уволившихся за год врачей, чем устроившихся на работу. Например, в горбольнице №2 уволились 119 человек, а пришли только 90.
Андрей Иконников не смог объяснить губернатору, с чем связана отрицательная динамика, а также предложить пути решения проблемы.
В настоящий момент в регионе не хватает 307 врачей и 421 работника среднего медицинского персонала. Гладков считает, что минздрав плохо взаимодействует со студентами.