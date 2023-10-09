В Белгородской области не хватает медперсонала, а главврач становится сенатором

На сегодняшний день четыре больницы имеют отрицательную динамику по количеству устроившихся и уволившихся медработников. Так, в этом году на работу в медучреждения устроились 152 врача и 201 медик среднего персонала. Из них после целевого обучения пришли только 170 человек, ещё 52 по неизвестным причинам не пришли устраиваться на работу.