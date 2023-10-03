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Николай Рыжков

«Посмотрел в паспорт»: 94-летний Рыжков — об уходе с поста сенатора Совфеда

3 октября 2023, 07:22
Фото: пресс-служба Совета Федерации
Николай Рыжков

Рыжков объяснил уход из Совфеда с поста сенатора от Белгородской области

Николай Рыжков ответил, что ушёл из Совета Федерации из-за возраста, пишет РИА «Новости». Он досрочно сдал мандат. Об уходе Рыжкова стало известно накануне. Он был сенатором от Белгородской области с 2003 года.

94-летний Николай Рыжков объяснил уход из Совета Федерации с поста сенатора от Белгородской области. Причиной стал возраст: «Я посмотрел свой паспорт и сказал „хватит“», — ответил Рыжков. Экс-сенатор добавил, что всему рано или поздно приходит конец.

Николай Рыжков был сенатором от Белгородской области в Совфеде с 2003 года. Накануне стало известно, что он досрочно сдал мандат. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко прекратила его полномочия.

Напомним, что в 2021 году Николай Рыжков вошёл в число самых безынициативных сенаторов. Список составлял Институт социальных исследований и развития гражданских инициатив.

В том же году, согласно декларации, Рыжков заработал 7,5 млн рублей. Из документа следовало, что недвижимости и транспорта в собственности экс-сенатора не было.

В рейтинге влиятельных белгородцев Николай Рыжков занял 41-е место.

94-летний Рыжков досрочно сложил полномочия сенатора от Белгородской области
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