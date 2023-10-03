«Посмотрел в паспорт»: 94-летний Рыжков — об уходе с поста сенатора Совфеда

94-летний Николай Рыжков объяснил уход из Совета Федерации с поста сенатора от Белгородской области. Причиной стал возраст: «Я посмотрел свой паспорт и сказал „хватит“», — ответил Рыжков. Экс-сенатор добавил, что всему рано или поздно приходит конец.