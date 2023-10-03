«Посмотрел в паспорт»: 94-летний Рыжков — об уходе с поста сенатора Совфеда

Posted Сегодня, 07:22
Published Сегодня, 07:22
Modified Сегодня, 07:24
Updated Сегодня, 07:24
94-летний Николай Рыжков объяснил уход из Совета Федерации с поста сенатора от Белгородской области. Причиной стал возраст: «Я посмотрел свой паспорт и сказал „хватит“», — ответил Рыжков. Экс-сенатор добавил, что всему рано или поздно приходит конец.
Николай Рыжков был сенатором от Белгородской области в Совфеде с 2003 года. Накануне стало известно, что он досрочно сдал мандат. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко прекратила его полномочия.
Напомним, что в 2021 году Николай Рыжков вошёл в число самых безынициативных сенаторов. Список составлял Институт социальных исследований и развития гражданских инициатив.
В том же году, согласно декларации, Рыжков заработал 7,5 млн рублей. Из документа следовало, что недвижимости и транспорта в собственности экс-сенатора не было.
В рейтинге влиятельных белгородцев Николай Рыжков занял 41-е место.