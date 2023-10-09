В Белгороде приступают к подаче тепла в школы и больницы

В мэрии отметили, что два основных котла на Свято-Троицком бульваре, 15, где случился пожар, также готовы к подаче тепла. Ещё два котла находятся в ремонте, но работы обещают закончить к зиме. Недавно в доме спустя несколько месяцев появилась горячая вода.