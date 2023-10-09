В Белгороде приступают к подаче тепла в школы и больницы

Posted Сегодня, 10:37
Published Сегодня, 10:37
Modified Сегодня, 10:37
Updated Сегодня, 10:37
В Белгороде уже приступили к подаче тепла на объекты социальной инфраструктуры. К отоплению планируется подключить 21 объект здравоохранения и 118 объектов образования города.
С 11 октября тепло начнут подавать в 1352 многоквартирных дома. Пуск тепла производится в трёхдневный срок. Затем в течение 14 дней начинается пуско-наладочная работа на внутридомовых системах.
Решение о сроках подачи тепла в дома с крышными котельными принимают собственники квартир на общих собраниях. В противном случае отопление включают исходя из распоряжения Белгорода. На сегодняшний день к подаче отопления готовы 33 дома с крышными котельными.
В мэрии отметили, что два основных котла на Свято-Троицком бульваре, 15, где случился пожар, также готовы к подаче тепла. Ещё два котла находятся в ремонте, но работы обещают закончить к зиме. Недавно в доме спустя несколько месяцев появилась горячая вода.