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Published Сегодня, 17:59

Modified Сегодня, 18:04

Updated Сегодня, 18:04

Главный врач Белгородской областной больницы покинула свой пост

Главный врач Белгородской областной больницы покинула свой пост

6 октября 2023, 17:59
Фото: соцсети Жанны Чефрановой
Жанна Чефранова сообщила об этом в своих соцсетях. Она попрощалась с коллективом и намекнула на свою новую работу.

Депутат региональной думы Жанна Чефранова решила начать «новый этап» в свой карьере — она покидает должность главного врача Белгородской областной больницы. Она написала о своём уходе в соцсетях, намекнув, что не уходит в никуда. Из сообщения Жанны Чефрановой, можно сделать вывод, что она останется в Белгородской области и будет трудиться на благо местных жителей в правительстве.

Сейчас у меня начинается новый этап в работе, передо мной стоят другие задачи, о которых я обязательно буду вам рассказывать. Я продолжу трудиться на благо всех белгородцев, это говорю совершенно точно. Не подведу правительство области и оправдаю доверие главы региона Вячеслава Владимировича Гладкова. Не имею права подвести.
Жанна Чефранова

Переход в политику произошёл достаточно резко: только в сентябре Чефранова стала депутатом областной думы. Теперь же неподтверждённая информация о том, что она может занять место Николая Рыжкова в Совфеде, имеет всё больше оснований.

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#Белгородская область#Правительство#Сенатор#Новости Белгорода#Николай рыжков#Жанна чефранова#Главный врач#Кадровая политика#Белгород#Депутат областной думы#Милена Фишер
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