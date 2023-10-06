Главный врач Белгородской областной больницы покинула свой пост

Депутат региональной думы Жанна Чефранова решила начать «новый этап» в свой карьере — она покидает должность главного врача Белгородской областной больницы. Она написала о своём уходе в соцсетях, намекнув, что не уходит в никуда. Из сообщения Жанны Чефрановой, можно сделать вывод, что она останется в Белгородской области и будет трудиться на благо местных жителей в правительстве.