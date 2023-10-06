Главный врач Белгородской областной больницы покинула свой пост

Posted Сегодня, 17:59
Published Сегодня, 17:59
Modified Сегодня, 18:04
Updated Сегодня, 18:04
Депутат региональной думы Жанна Чефранова решила начать «новый этап» в свой карьере — она покидает должность главного врача Белгородской областной больницы. Она написала о своём уходе в соцсетях, намекнув, что не уходит в никуда. Из сообщения Жанны Чефрановой, можно сделать вывод, что она останется в Белгородской области и будет трудиться на благо местных жителей в правительстве.
Сейчас у меня начинается новый этап в работе, передо мной стоят другие задачи, о которых я обязательно буду вам рассказывать. Я продолжу трудиться на благо всех белгородцев, это говорю совершенно точно. Не подведу правительство области и оправдаю доверие главы региона Вячеслава Владимировича Гладкова. Не имею права подвести.
Жанна Чефранова
Переход в политику произошёл достаточно резко: только в сентябре Чефранова стала депутатом областной думы. Теперь же неподтверждённая информация о том, что она может занять место Николая Рыжкова в Совфеде, имеет всё больше оснований.