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Posted Сегодня, 07:33

Published Сегодня, 07:33

Modified Сегодня, 07:35

Updated Сегодня, 07:35

Погода в Белгородской области

Как долго в Белгороде продержатся холода?

9 октября 2023, 07:33
Фото: 1MI
Погода в Белгородской области

В Белгород скоро придёт потепление

10 и 11 октября в областном центре будет холодно. В РСЧС сообщили о ночных заморозках. Однако вскоре в Белгороде потеплеет.
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Погода

В Белгороде ещё в течение двух дней будет холодно. Согласно данным Гидрометцентра, ночью 10 октября температура опустится до +1 °С. Днём во вторник пройдёт небольшой дождь, потеплеет до +8 °С. В среду, 11 октября, ожидаются ночные заморозки до -1 °С. В дневное время воздух прогреется до +9 °С. Без осадков.

С четверга, 12 октября, в областном центре ожидается потепление. Ночью синоптики обещают +4 °С. Днём воздух прогреется до +16 °С. 13 октября, в пятницу, ночью пройдёт дождь, однако будет +10 °С. Днём ясная погода, воздух прогреется до +14 °С.

В субботу, 14 октября, ночью +5 °С и без осадков. Днём потеплеет до +13 °С. Воскресенье, по прогнозу, будет самым тёплым. 15 октября ночью +8 °С и без осадков. В светлое время суток воздух прогреется до +17 °С. Дождей также не ожидается.

Если верить сервису «Яндекс. Погода», разница температур будет ещё заметнее. Если сегодня температура днём составит +7 °С, то к воскресенью в городе потеплеет до +20 °С.

В Белгороде обещают похолодание
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