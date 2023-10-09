Как долго в Белгороде продержатся холода?

Posted Сегодня, 07:33
Published Сегодня, 07:33
Modified Сегодня, 07:35
Updated Сегодня, 07:35
В Белгороде ещё в течение двух дней будет холодно. Согласно данным Гидрометцентра, ночью 10 октября температура опустится до +1 °С. Днём во вторник пройдёт небольшой дождь, потеплеет до +8 °С. В среду, 11 октября, ожидаются ночные заморозки до -1 °С. В дневное время воздух прогреется до +9 °С. Без осадков.
С четверга, 12 октября, в областном центре ожидается потепление. Ночью синоптики обещают +4 °С. Днём воздух прогреется до +16 °С. 13 октября, в пятницу, ночью пройдёт дождь, однако будет +10 °С. Днём ясная погода, воздух прогреется до +14 °С.
В субботу, 14 октября, ночью +5 °С и без осадков. Днём потеплеет до +13 °С. Воскресенье, по прогнозу, будет самым тёплым. 15 октября ночью +8 °С и без осадков. В светлое время суток воздух прогреется до +17 °С. Дождей также не ожидается.
Если верить сервису «Яндекс. Погода», разница температур будет ещё заметнее. Если сегодня температура днём составит +7 °С, то к воскресенью в городе потеплеет до +20 °С.