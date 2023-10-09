Как долго в Белгороде продержатся холода?

В Белгороде ещё в течение двух дней будет холодно. Согласно данным Гидрометцентра, ночью 10 октября температура опустится до +1 °С. Днём во вторник пройдёт небольшой дождь, потеплеет до +8 °С. В среду, 11 октября, ожидаются ночные заморозки до -1 °С. В дневное время воздух прогреется до +9 °С. Без осадков.