В минздраве назвали имя нового главврача областной больницы в Белгороде

Posted Сегодня, 15:07
Published Сегодня, 15:07
Modified Сегодня, 15:09
Updated Сегодня, 15:09
Стало известно, кто станет главврачом Белгородской областной клинической больницы в Белгороде. Это будет Роман Проценко. Имя нового главврача министр здравоохранения региона Андрей Иконников назвал 9 октября.
Проценко приступит к обязанностям на новом месте работы 10 октября. Сегодня же был его последний рабочий день в горбольницы № 2 Белгорода.
Роман Проценко ранее был главврачом детской областной больницы. Эту должность он занимал с 2014 по 2019 гг. С октября 2020 года Проценко был главврачом горбольницы № 2 в Белгороде.
До Романа Проценко областную больницу возглавляла Жанна Чефранова. Теперь она будет сенатором от Белгородской области в Совете Федерации.