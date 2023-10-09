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Published Сегодня, 15:07

Modified Сегодня, 15:09

Updated Сегодня, 15:09

Вячеслав Гладков и Роман Проценко

В минздраве назвали имя нового главврача областной больницы в Белгороде

9 октября 2023, 15:07
Фото: страница Романа Проценко в соцсети
Вячеслав Гладков и Роман Проценко

Роман Проценко возглавит белгородскую областную больницу

Проценко ранее был главврачом горбольницы № 2. К своим новым обязанностям он приступит уже с завтрашнего дня, заявил министр здравоохранения региона Андрей Иконников.

Стало известно, кто станет главврачом Белгородской областной клинической больницы в Белгороде. Это будет Роман Проценко. Имя нового главврача министр здравоохранения региона Андрей Иконников назвал 9 октября.

Проценко приступит к обязанностям на новом месте работы 10 октября. Сегодня же был его последний рабочий день в горбольницы № 2 Белгорода.

Роман Проценко ранее был главврачом детской областной больницы. Эту должность он занимал с 2014 по 2019 гг. С октября 2020 года Проценко был главврачом горбольницы № 2 в Белгороде.

До Романа Проценко областную больницу возглавляла Жанна Чефранова. Теперь она будет сенатором от Белгородской области в Совете Федерации.

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