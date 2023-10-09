Отопление на соцобъектах начинают включать по всей Белгородской области

Posted Сегодня, 06:34
Published Сегодня, 06:34
Modified Сегодня, 06:36
Updated Сегодня, 06:36
Как рассказал заместитель губернатора по ЖКХ, несмотря на то, что среднесуточная температура в течение трёх дней не достигла 8 градусов тепла (это условие, при котором начинают давать отопление), во всех школах, больницах и других социальных объектах региона дадут отопление сегодня.
«Главы муниципалитетов приняли решение начать отопительный сезон в объектах соцсферы. Вообще он начался с 5–6 октября, но сегодня запускаем на 100% объектов»
Сергей Довгалюк
Что касается жилых домов, то им подключат отопление в течение 7-10 дней, но официально начинают это делать с сегодняшнего дня, кроме четырёх муниципалитетов.