Отопление на соцобъектах начинают включать по всей Белгородской области

Как рассказал заместитель губернатора по ЖКХ, несмотря на то, что среднесуточная температура в течение трёх дней не достигла 8 градусов тепла (это условие, при котором начинают давать отопление), во всех школах, больницах и других социальных объектах региона дадут отопление сегодня.