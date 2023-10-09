Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:34

Published Сегодня, 06:34

Modified Сегодня, 06:36

Updated Сегодня, 06:36

отопительный сезон

Отопление на соцобъектах начинают включать по всей Белгородской области

9 октября 2023, 06:34
Фото: 1MI
отопительный сезон
На еженедельном оперативном совещании правительства сообщили, что с сегодняшнего дня на всех соцобъектах и в некоторых жилых домах региона дадут отопление.
Сюжет
ЖКХ

Как рассказал заместитель губернатора по ЖКХ, несмотря на то, что среднесуточная температура в течение трёх дней не достигла 8 градусов тепла (это условие, при котором начинают давать отопление), во всех школах, больницах и других социальных объектах региона дадут отопление сегодня.

«Главы муниципалитетов приняли решение начать отопительный сезон в объектах соцсферы. Вообще он начался с 5–6 октября, но сегодня запускаем на 100% объектов»
Сергей Довгалюк

Что касается жилых домов, то им подключат отопление в течение 7-10 дней, но официально начинают это делать с сегодняшнего дня, кроме четырёх муниципалитетов.

Отопительный сезон начнётся в нескольких районах Белгородской области
Узнать подробнее
Читайте также:
Отопительный сезон и сбитые ракеты обсуждали белгородцы в воскресеньеСтало известно, когда в Белгороде начнётся отопительный сезонГде в Белгородской области уже завтра начнут отопительный сезон?
#Белгородская область#ЖКХ#Температура#Отопительный сезон#Отопление#Новости Белгорода#Белгород#Екатерина Никулина
Подпишитесь
Тепло в домах Белгорода начнёт появляться только с 11 октября
Сегодня, 06:42
Затишье? Статистика обстрелов Белгородской области за день заметно снизилась
Сегодня, 08:35
На Аллее Героев в парке Победы в Белгороде появится бюст погибшего на СВО бойца
Сегодня, 10:11
«Добивать не надо, просто привейте». Гладков — о вакцинации белгородских чиновников
Сегодня, 06:53
Энергообъекты Квадры в Белгородской области переходят на зимний режим работы
Сегодня, 09:18
Белгородцев ожидает ещё одна скрининг-проверка систем оповещения населения
Сегодня, 07:27