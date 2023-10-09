«Опять завалите отрасль»: Гладкова не устроил отчёт министра здравоохранения о кадрах

Министр здравоохранения рассказал, сколько белгородцев пришли работать в больницы в этом году после выпуска. Среди врачей трудоустроились 152 человека, среди среднего медперсонала — 201 человек. Из них всего 170 человек после целевого обучения, при этом ещё 52 «целевика» до больниц так и не дошли. На вопрос губернатора о причинах такой не утешающей статистики Андрей Иконников ответить не смог. Также министр не озвучил общее количество выпускников медицинских вузов и колледжей, а это, как оказалось, более 700 человек.