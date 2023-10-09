«Опять завалите отрасль»: Гладкова не устроил отчёт министра здравоохранения о кадрах

Posted Сегодня, 09:14
Published Сегодня, 09:14
Modified Сегодня, 09:15
Updated Сегодня, 09:15
Министр здравоохранения рассказал, сколько белгородцев пришли работать в больницы в этом году после выпуска. Среди врачей трудоустроились 152 человека, среди среднего медперсонала — 201 человек. Из них всего 170 человек после целевого обучения, при этом ещё 52 «целевика» до больниц так и не дошли. На вопрос губернатора о причинах такой не утешающей статистики Андрей Иконников ответить не смог. Также министр не озвучил общее количество выпускников медицинских вузов и колледжей, а это, как оказалось, более 700 человек.
Как считает глава региона, все необходимые ресурсы для привлечения кадров в медучреждения области есть в распоряжении министерства:
«Вы министр, мне нужны ваши предложения. Инструментарий весь у вас есть: медицинские институты, колледжи есть, деньги есть — мы выделили почти 2 млрд рублей на приобретение квартир для врачей. Сумасшедшие деньги тратим на капремонт, стройку, лекарственное обеспечение»
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
В Шебекинской и Алексеевской ЦРБ, а также в Детской областной клинической больнице и горбольнице №2 Белгорода, по докладу министра, больше уволившихся врачей и среднего медперсонала, чем устроившихся на работу. Самая большая проблема — со средним медицинским персоналом. Так, в Шебекино на 19 вышедших на работу медиков приходится 32 уволившихся, а в горбольнице №2 уволилось 119 человек, а пришло только 90.
Точные причины такой отрицательной динамики, как и пути решения проблемы, Иконников тоже не смог объяснить. Именно это не понравилось губернатору в отчёте.
«Мне не нужна отрицательная динамика. Мне не нужны жалобы со стороны населения, что в ФАПах и больницах нет врачей, что люди сидят в очередях, что человек заболел и его не приняли. У нас если медработник ушёл в отпуск, в декрет или заболел — начинается катастрофа. Потому что отрицательная динамика. Шесть врачей для районной больницы — очень плохо»
Вячеслав Гладков
Сейчас в регионе не хватает 307 врачей и 421 работника среднего медицинского персонала. По мнению Гладкова, причина кроется в плохом взаимодействии с теми, кто учится в медицинских институтах и колледжах, а также с их родителями:
«Эффективность кадровой работы министерства — ноль. Мы их обучаем, чтобы обеспечить кадрами отрасль. В итоге 250 человек среднего медперсонала вышли на работу, при этом заканчивали учиться 500».
Не устроило губернатора и то, что главврачи больниц не проводят беседы с сотрудниками, которые увольняются. Отсюда неизвестны причины ухода. Всем четырем организациям с отрицательной динамикой Вячеслав Гладков посоветовал сменить кадровиков. Также в этот четверг проведут совещание с главными врачами.