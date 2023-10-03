Стало известно, где продолжит работу экс-сенатор от Белгородской области Рыжков

Posted Сегодня, 11:11
Published Сегодня, 11:11
Modified Сегодня, 11:11
Updated Сегодня, 11:11
Во вторник, 3 октября, стало известно, что бывший сенатор от Белгородской области Николай Рыжков может продолжить работу в Совете Федерации. Политик выразил желание стать советником председателя Совфеда Валентины Матвиенко. Рыжков сообщил, что уже переговорил с ней.
У меня был разговор с Валентиной Ивановной, она будет предлагать меня — пойти к ней советником на общественных началах.
Николай Рыжков
Рыжков дополнил, что всё равно продолжит работать в Совфеде, но уже не в статусе сенатора.
Полномочия 94-летнего политика были досрочно прекращены 25 сентября. Как объяснил Николай Рыжков, он ушёл из Совета Федерации из-за своего возраста.
Напомним, что Николай Рыжков с 2003 года был сенатором от Белгородской области в Совфеде. В 2021 году он вошёл в число самых безынициативных сенаторов, но в то же время в рейтинге влиятельных белгородцев занял 41-е место.