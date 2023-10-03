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Николай Рыжков

Стало известно, где продолжит работу экс-сенатор от Белгородской области Рыжков

3 октября 2023, 11:11
Фото: пресс-служба Совета Федерации
Николай Рыжков

Николай Рыжков может стать советником Матвиенко в Совфеде РФ

Бывший сенатор, который на протяжении 20 лет представлял в Совфеде Белгородскую область, может продолжить работу в качестве советника председателя Валентины Матвиенко. О своём решении Рыжков сообщил журналистам ТАСС.

Во вторник, 3 октября, стало известно, что бывший сенатор от Белгородской области Николай Рыжков может продолжить работу в Совете Федерации. Политик выразил желание стать советником председателя Совфеда Валентины Матвиенко. Рыжков сообщил, что уже переговорил с ней.

У меня был разговор с Валентиной Ивановной, она будет предлагать меня — пойти к ней советником на общественных началах.
Николай Рыжков

Рыжков дополнил, что всё равно продолжит работать в Совфеде, но уже не в статусе сенатора.

Полномочия 94-летнего политика были досрочно прекращены 25 сентября. Как объяснил Николай Рыжков, он ушёл из Совета Федерации из-за своего возраста.

Напомним, что Николай Рыжков с 2003 года был сенатором от Белгородской области в Совфеде. В 2021 году он вошёл в число самых безынициативных сенаторов, но в то же время в рейтинге влиятельных белгородцев занял 41-е место.

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