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Жанна Чефранова

Стало известно, кто займёт место Рыжкова как белгородский сенатор в Совете Федерации

9 октября 2023, 11:28
Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова
Жанна Чефранова

Жанна Чефранова стала сенатором в Совете Федерации от Белгородской области

Жанна Чефранова будет представлять интересы белгородцев в Совете Федерации. Она заменит ушедшего с поста сенатора Николая Рыжкова. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Бывший главврач Белгородской областной больницы Жанна Чефранова будет представлять интересы жителей региона в Совете Федерации. Она займёт место экс-сенатора Николая Рыжкова, который недавно покинул Совфед.

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что провёл рабочую встречу с Чефрановой. Глава региона обсудил с ней приоритетные задачи и планы по развитию Белгородской области.

В это непростое время, когда идёт сокращение доходов областного бюджета и мы тратим большое количество ресурсов на восстановление жилья и социальной инфраструктуры, повреждённых в результате обстрелов, конечно, нам требуется дополнительная помощь от федерального центра.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Одним из базовых направлений для региона является и здравоохранение. Белгородская область продолжит участвовать в развитии федеральных проектов здравоохранения и получать дополнительную помощь, уверен Гладков.

Жанна Чефранова покинула пост главврача областной больницы 6 октября. В соцсетях она написала, что продолжит трудиться на благо белгородцев.

Чефранова сменит Николая Рыжкова, который может остаться в Совете Федерации. Ранее сообщалось, что бывший сенатор продолжит работу в качестве советника председателя Совфеда Валентины Матвиенко.

Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова
Главный врач Белгородской областной больницы покинула свой пост
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#Белгородская область#Политика#Областная больница#Сенатор#Совет Федерации#Николай рыжков#Жанна чефранова#Белгород#Наталья Корявых#Вячеслав Гладков#Валентина Матвиенко
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