Стало известно, кто займёт место Рыжкова как белгородский сенатор в Совете Федерации

Posted Сегодня, 11:28
Published Сегодня, 11:28
Modified Сегодня, 12:54
Updated Сегодня, 12:54
Бывший главврач Белгородской областной больницы Жанна Чефранова будет представлять интересы жителей региона в Совете Федерации. Она займёт место экс-сенатора Николая Рыжкова, который недавно покинул Совфед.
Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что провёл рабочую встречу с Чефрановой. Глава региона обсудил с ней приоритетные задачи и планы по развитию Белгородской области.
В это непростое время, когда идёт сокращение доходов областного бюджета и мы тратим большое количество ресурсов на восстановление жилья и социальной инфраструктуры, повреждённых в результате обстрелов, конечно, нам требуется дополнительная помощь от федерального центра.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Одним из базовых направлений для региона является и здравоохранение. Белгородская область продолжит участвовать в развитии федеральных проектов здравоохранения и получать дополнительную помощь, уверен Гладков.
Жанна Чефранова покинула пост главврача областной больницы 6 октября. В соцсетях она написала, что продолжит трудиться на благо белгородцев.
Чефранова сменит Николая Рыжкова, который может остаться в Совете Федерации. Ранее сообщалось, что бывший сенатор продолжит работу в качестве советника председателя Совфеда Валентины Матвиенко.