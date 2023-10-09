Отопительный сезон: где в домах белгородцев тепло, а где только готовятся к запуску

В 11 районах с 9 октября также начали подавать тепло в многоэтажные дома. С 11 октября отопление в квартирах начнёт появляться в Белгороде, Губкинском и Яковлевском округах, Ровеньском районе. Оставшиеся семь муниципальных образований включили отопление 6 и 7 октября.