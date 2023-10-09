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Отопление

Отопительный сезон: где в домах белгородцев тепло, а где только готовятся к запуску

9 октября 2023, 12:30
Фото: 1MI
Отопление

График подачи отопления представили в Белгородской области

На территории Белгородской области стартовал отопительный сезон. Таблицу с графиком подачи тепла в районах и горокругах опубликовал замгубернатора по ЖКХ Сергей Довгалюк.
Сюжет
ЖКХ

В опубликованной заместителем губернатора по ЖКХ таблице можно увидеть график подачи тепла как в объекты социальной сферы, так и в жилые дома.

Отопление в соцобъектах с сегодняшнего дня начали включать в 14 муниципальных образованиях региона. В остальных муниципалитетах отопление включили раньше.

В 11 районах с 9 октября также начали подавать тепло в многоэтажные дома. С 11 октября отопление в квартирах начнёт появляться в Белгороде, Губкинском и Яковлевском округах, Ровеньском районе. Оставшиеся семь муниципальных образований включили отопление 6 и 7 октября.

График подачи тепла в муниципалитеты Белгородской областиГрафик подачи тепла в муниципалитеты Белгородской области
График подачи тепла в муниципалитеты Белгородской области
Фото: личная страница Сергея Довгалюка
Отопление на соцобъектах начинают включать по всей Белгородской области
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#Белгородская область#ЖКХ#Отопительный сезон#Отопление#График#Белгород#Александра Склярова#Сергей Довгалюк
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