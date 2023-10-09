Тепло в домах Белгорода начнёт появляться только с 11 октября

Posted Сегодня, 06:42
Published Сегодня, 06:42
Modified Сегодня, 06:44
Updated Сегодня, 06:44
С сегодняшнего дня все социальные объекты региона подключат к отоплению, а вот что касается жилых домов, то в четырёх муниципалитетах — Белгород, Губкин, Яковлевский горокруг и Ровеньский район — отопительный сезон начнётся с 11 октября. В домах остальных районов и округов отопление либо уже дали, либо дадут сегодня.
«Понимаем, что нужно смотреть на прогноз, чтобы не получилось, что в течение одного дня похолодало, дали отопление, а затем наступило потепление. И начинаются обращения в прокуратуру жителей с неправомерностью подхода глав к включению отопления»
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области