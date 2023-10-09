Тепло в домах Белгорода начнёт появляться только с 11 октября

С сегодняшнего дня все социальные объекты региона подключат к отоплению, а вот что касается жилых домов, то в четырёх муниципалитетах — Белгород, Губкин, Яковлевский горокруг и Ровеньский район — отопительный сезон начнётся с 11 октября. В домах остальных районов и округов отопление либо уже дали, либо дадут сегодня.