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Posted Сегодня, 06:42

Published Сегодня, 06:42

Modified Сегодня, 06:44

Updated Сегодня, 06:44

отопительный сезон

Тепло в домах Белгорода начнёт появляться только с 11 октября

9 октября 2023, 06:42
Фото: 1MI
отопительный сезон

В Белгороде отопительный сезон начнётся в среду

Белгород и ещё три муниципалитета региона подключат к отоплению только со среды. Об этом сообщили на еженедельном совещании правительства области.

С сегодняшнего дня все социальные объекты региона подключат к отоплению, а вот что касается жилых домов, то в четырёх муниципалитетах — Белгород, Губкин, Яковлевский горокруг и Ровеньский район — отопительный сезон начнётся с 11 октября. В домах остальных районов и округов отопление либо уже дали, либо дадут сегодня.

«Понимаем, что нужно смотреть на прогноз, чтобы не получилось, что в течение одного дня похолодало, дали отопление, а затем наступило потепление. И начинаются обращения в прокуратуру жителей с неправомерностью подхода глав к включению отопления»
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Отопление на соцобъектах начинают включать по всей Белгородской области
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