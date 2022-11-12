Оставшиеся дома белгородцы готовятся к праздникам и слушают работу ПВО: итоги недели

Новые обстрелы Белгородской области начались, как по расписанию, с понедельника.
7 ноября под обстрел попал Грайворон. Никто не пострадал, но осколки повредили трансформаторный блок. Из-за этого Грайворон вместе с соседним селом временно остались без света.
8 ноября было затишье. А 9 числа жители Шебекинского округа испугались громких звуков. Но это оказалась работа российской армии.
10 ноября обстреляли несколько сёл в Белгородском районе. Снова повредили подстанцию – Устинка, Лозовое, Черемошное, Соловьёвка, Петровка и Ровенёк какое-то время были без электроэнергии. Пострадавших нет. Жители Белгорода же 10 ноября около полудня услышали звуки взрывов. Предположительно, это была работа системы ПВО.
11 ноября жители Шебекинского горокруга второй раз за неделю услышали «хлопки» и испугались – это вновь работала ВС РФ.
Напряжённая ситуация во многих районах Белгородской области заставляет задумываться местных жителей о переезде. Некоторых отселяют вынужденно – эвакуируют из самых опасных на сегодняшний день населённых пунктов. Сёла Журавлёвка, Нехотеевка, Середа – одни из них.
По информации на 9 ноября, на выезд из Белгородской области при помощи властей записались уже около двух тысяч человек.
Часть людей уже разместили в Тульской и Московской областях. К слову, белгородцы, уехавшие в ПВР Подмосковья, могут подать заявление на ежемесячную выплату 30 тыс. рублей в течение полугода. Узнать всё о компенсациях для эвакуированных жителей Белгородской области можно из нашего материала.
Не все белгородцы рассчитывают на помощь государства. Многие уезжают сами, если есть возможность. Так, за первые восемь месяцев 2022 года Белгородская область по миграционной убыли населения показала высокий результат: в ЦФО белгородцев обошла только Москва. Белгородскую область покинули 33,8 тыс. человек. Миграционная убыль составила 7,2 тыс.
Белгородцы мигрируют не только в другие города, но и в другие страны. Примечательно, что самым популярным выбором среди других стран стали страны СНГ (4 тыс. человек). При этом свыше 3 тыс. белгородцев уехали на Украину.
В Белгороде и области в последние месяцы прошло много споров на тему Нового года. Многие не хотели отмечать праздник, украшать город и дом – не до этого. Аргумент был един: лучше деньги потратить на помощь нашим военнослужащим. Но не все оказались Гринчами.
Белгородскую область украсят к Новому году. И этим уже начали заниматься. Губернатор Белгородской области настроен на создание праздничной атмосферы.
Надеюсь, что не только жители городов и районов, но и гости нашего региона порадуются красоте Белгородской области.
Вячеслав Гладков
Всё же областной бюджет решили сэкономить. Украшения закупаться не будут – используют прошлогодние. Долгожданного катка на Соборной площади Белгорода тоже не будет. Мэрия Белгорода расторгла контракт на его установку. Но сэкономленные средства не пойдут на нужды СВО и ВС РФ, как этого хотели местные жители.
Зато будет ёлка, хотя с ней на неделе тоже была странная история. Всё-таки в Белгородской области кто-то пытается украсть праздник.
В Старом Осколе уже закупили новогодние подарки для детей. Ученики начальных классов школы получат от местных властей праздничные наборы.