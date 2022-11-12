Оставшиеся дома белгородцы готовятся к праздникам и слушают работу ПВО: итоги недели

В Белгороде и области в последние месяцы прошло много споров на тему Нового года. Многие не хотели отмечать праздник, украшать город и дом – не до этого. Аргумент был един: лучше деньги потратить на помощь нашим военнослужащим. Но не все оказались Гринчами.