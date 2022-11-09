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На выезд из Белгородской области записались порядка 2 000 человек

Вчера, 17:35
Фото: Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Записавшихся белгородцев уже поделили на две группы.

Во время вечернего прямого эфира «10 вопросов губернатору» белгородка сообщила Вячеславу Гладкову, что две-три недели назад записала бабушку и ребёнка на выезд из региона. Но после записи дело не сдвинулось с места.

Глава региона ответил, что всего на выезд записались порядка двух тысяч человек, но фамилии белгородки среди их числа не нашли.

Записались около двух тысяч человек. В первой партии был 401 житель, во второй – 506. Обзванивали всех, но не нашли, чтобы кто-то с вашей фамилией записывался. Позвоните или мне в приёмную и сбросьте контакты бабушки и ребёнка или замгубернатора Ивану Будлову. Конечно, мы вам поможем. Всем, у кого есть желание выехать, мы помогаем.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, что некоторые жители Белгородской области временно размещены в Московской и Тульской области. Остальную часть переселенцев уже готовы принять в Рязанской области.

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#Александра Склярова#Общество#Переселенцы#Белгородская область#Вячеслав Гладков
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