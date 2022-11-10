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В какие страны переезжали жители Белгорода в 2022 году

10 ноября 15:03
Фото: 1MI

В сентябре 2022 года из Белгорода в другие страны переехали 524 человека

Белгородстат предоставил «Бел.Ру» статистику количества переехавших людей из Белгорода в текущем году.

С января по сентябрь из Белгорода уехали 13 тыс. человек. Отметим, что в прошлом году с января по декабрь из Белгорода уехали 10 тыс. человек. Переехали с начала года по сентябрь 2022 года в Белгород 9 тыс. человек (в прошлом году всего переехало 13 тыс. человек).

7 тыс. жителей Белгорода приняли решение переехать в другие страны (4 тыс. человек — в страны СНГ). Больше 3 тыс. человек уехали из Белгорода на Украину. Кроме того, с января по сентябрь 317 жителей Белгорода переехали в Узбекистан и 294 человека переехали из областного центра в Казахстан. Также популярной для переезда стала Армения (197 человек).

Известно, что за девять месяцев с начала года в Белгород с Украины переехали больше 1,5 тыс. человек. Кроме того, в областной центр перебрались 144 человека из Казахстана и 132 человека из Туркмении.

В сентябре текущего года из Белгорода переехали 1211 человек (в 2021 году — 722 человека), а прибыли 2013 человек (в 2021 году — 2162). В начале осени Белгород покинули 524 человека, а приехали — 890. В сентябре из Белгорода переезжали чаще всего на Украину (232 человека), также и приезжали чаще всего с Украины (337 человек).

Стоит отметить, что 18 человек из Белгорода в сентябре переехали в Сирию, 17 человек — в Иорданию, ещё пять — в Афганистан, трое — в Турцию и один — В США.

Отметим, что в статистике прибывших представлено, откуда человек приехал или его последнее место жительства. В статистике выбывших из Белгорода представлено новое место жительства человека или место, куда он переехал.

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#Общество#Эксклюзив#Белгород#Переезд в Белгород#Алина Харина
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