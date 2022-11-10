В какие страны переезжали жители Белгорода в 2022 году

В сентябре текущего года из Белгорода переехали 1211 человек (в 2021 году — 722 человека), а прибыли 2013 человек (в 2021 году — 2162). В начале осени Белгород покинули 524 человека, а приехали — 890. В сентябре из Белгорода переезжали чаще всего на Украину (232 человека), также и приезжали чаще всего с Украины (337 человек).