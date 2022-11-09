Гладков заявил, что речь о материальной помощи в аренде жилья была адресована жителям населённых пунктов, в которых ввели режим ЧС из-за обстрелов со стороны Украины. Соответствующее решение было принято потому, что гостиниц и ПВР на всех эвакуированных не хватит. Также губернатор подчеркнул, что компенсация жилья возможна только в пределах Белгородской области: «Иначе у нас разъедутся люди: врачи, учителя, инженеры и другие работники. Тогда начнутся проблемы другого уровня». Вячеслав Гладков не хочет, чтобы люди уехали из области и «потеряли связь со своей родиной». Главная задача — это безопасность людей, но напряжённая ситуация наблюдается далеко не по всей Белгородской области.