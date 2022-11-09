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Какую компенсацию могут получить белгородцы из эвакуированных приграничных районов

Вчера, 11:36
Фото: 1MI

Эвакуированным белгородцам не компенсируют аренду жилья за пределами области

Речь идёт о компенсации расходов за аренду жилья переселенцам из эвакуированных районов. О порядке получения и суммах выплат читайте в материале «Бел.Ру».

Белгородцев из эвакуированных приграничных районов Белгородской области размещают в гостиницах и пунктах временного размещения (ПВР). Также белгородцам могут компенсировать расходы за аренду жилья. Многие переселенцы решают оставаться жить в области, некоторые переезжают в другие регионы. Разбираемся в материале, могут ли белгородцы получить компенсацию в других субъектах России.

Выплаты белгородским переселенцам от Московской области

Недавно губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что жители Белгородской области смогут получить компенсацию за аренду жилья в Подмосковье.

Согласно постановлению правительства Московской области, белгородские переселенцы будут получать ежемесячную фиксированную сумму. Выплата составит 30 тыс. рублей на семью. Компенсация рассчитана на полгода.

Деньги смогут получать как одинокие граждане, так и семьи с детьми и внуками.

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Какую компенсацию платят власти Белгородской области

Стоит отметить, что у жителей Белгорода после отъезда в Подмосковье возник к губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову вопрос: почему нельзя направить субсидию размером 10 тыс. рублей на аренду жилья за пределами области?

Гладков заявил, что речь о материальной помощи в аренде жилья была адресована жителям населённых пунктов, в которых ввели режим ЧС из-за обстрелов со стороны Украины. Соответствующее решение было принято потому, что гостиниц и ПВР на всех эвакуированных не хватит. Также губернатор подчеркнул, что компенсация жилья возможна только в пределах Белгородской области: «Иначе у нас разъедутся люди: врачи, учителя, инженеры и другие работники. Тогда начнутся проблемы другого уровня». Вячеслав Гладков не хочет, чтобы люди уехали из области и «потеряли связь со своей родиной». Главная задача — это безопасность людей, но напряжённая ситуация наблюдается далеко не по всей Белгородской области.

Редакция «Бел.Ру» направляла официальный запрос в правительство Белгородской области. Нам разъяснили, что порядок предоставления компенсации расходов на аренду жилья регулируется постановлением правительства «О мерах поддержки семей, отселённых из места жительства в связи с введением режима чрезвычайной ситуации в муниципальном районе, городском округе Белгородской области». В соответствии с этим документом компенсация указанных расходов при аренде жилого помещения за пределами Белгородской области не предусмотрена.

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Порядок получения компенсации за аренду жилья в Белгородской области

Согласно постановлению, с 1 октября 2022 года семьям, отселённым из места жительства в связи введением режима ЧС, предусмотрена ежемесячная выплата на оплату по договору аренды жилого помещения в размере 15 тыс. рублей для многодетных семей и 10 тыс. рублей для иных категорий семей.

Также предусмотрена единовременная выплата при заключении договора аренды жилья каждому члену семьи в размере 10 тыс. рублей. К членам семьи относятся проживающие совместно супруги, дети и родители супругов. Другие родственники и нетрудоспособные иждивенцы признаются членами семьи, если они проживают в этой семье и ведут общее хозяйство.

Заявление о предоставлении денежной выплаты подаётся в орган соцзащиты по месту заключения договора аренды.

Документы, необходимые для назначения выплаты:

  • Документ, удостоверяющий личность заявителя;
  • Документ, подтверждающий постоянное проживание семьи на территории, на которой введён режим ЧС, на момент принятия решения о введении режима ЧС;
  • Документ, подтверждающий реквизиты счёта в кредитной организации;
  • Договор аренды жилья;
  • Удостоверение многодетной семьи;
  • Сведения о составе семьи;
  • Согласие на обработку персональных данных каждого члена семьи.

Также переселенцам будет оказано содействие в трудоустройстве. Помимо этого, детям из семей, отселённых из приграничных территорий, помогут устроиться в детский сад или школу. Постановление будет действовать до 31 декабря 2022 года.

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#Алина Харина#Общество#Эксклюзив#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Выплаты#Аренда жилья#Компенсация
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