Как украсят Белгород к Новому году?

Белгородцы поинтересовались у Вячеслава Гладкова, будут ли украшать Белгород в этом году.
«В прошлом году приезжали знакомые из Воронежа, были в полном восторге», — написала Ольга.
Местный житель Дмитрий поддержал просьбу украсить город:
«Хочется, чтобы украшенные улицы скрасили наше состояние».
Губернатор заверил белгородцев, что всё будет.
При этом никто и не собирался отказываться от украшений к Новому году и ощущений праздника.
Планы действительно были классные, но вижу, что мнения разделились.
Вячеслав Гладков
Из-за этого белгородские власти отказались от установки катка на Соборной площади. А украшения используют прошлогодние — тратить бюджет на новые не будут. При этом сэкономленные деньги не пойдут на нужды СВО и ВС РФ, как этого хотели местные жители.
Но ёлка и новогодняя атмосфера белгородцам обеспечены.
Надеюсь, что не только жители городов и районов, но и гости нашего региона порадуются красоте Белгородской области.
Вячеслав Гладков
В Белгороде 10 ноября уже начали монтировать новогоднюю ёлку.