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Как украсят Белгород к Новому году?

10 ноября 16:13
Фото: 1MI

Вячеслав Гладков рассказал, как украсят Белгород к Новому году

Вячеслав Гладков во время прямого эфира рассказал о планах по украшению Белгорода и области к новому, 2023 году.

Белгородцы поинтересовались у Вячеслава Гладкова, будут ли украшать Белгород в этом году.

«В прошлом году приезжали знакомые из Воронежа, были в полном восторге», — написала Ольга.

Местный житель Дмитрий поддержал просьбу украсить город:

«Хочется, чтобы украшенные улицы скрасили наше состояние».

Губернатор заверил белгородцев, что всё будет.

При этом никто и не собирался отказываться от украшений к Новому году и ощущений праздника.

Планы действительно были классные, но вижу, что мнения разделились.
Вячеслав Гладков

Из-за этого белгородские власти отказались от установки катка на Соборной площади. А украшения используют прошлогодние — тратить бюджет на новые не будут. При этом сэкономленные деньги не пойдут на нужды СВО и ВС РФ, как этого хотели местные жители.

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Но ёлка и новогодняя атмосфера белгородцам обеспечены.

Надеюсь, что не только жители городов и районов, но и гости нашего региона порадуются красоте Белгородской области.
Вячеслав Гладков

В Белгороде 10 ноября уже начали монтировать новогоднюю ёлку.

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#Инна Рогова#Город#Губернатор#Белгород#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Новый год в белгороде#Украшения#Праздники#Каток#Ёлка#Новогодняя ёлка
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