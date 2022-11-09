Временно переселённые в Подмосковье белгородцы будут получать по 30 тыс. рублей

На выплату могут рассчитывать как одинокие граждане, так и семьи с детьми (не состоящими в браке и не достигшими 23 лет) и внуками. Для получения денег нужно подать соответствующее заявление. Дополнительно потребуются документы, в том числе паспорт, свидетельство о браке и о рождении ребёнка (если он младше 14 лет), справка от руководителя ПВР.