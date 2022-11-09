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Временно переселённые в Подмосковье белгородцы будут получать по 30 тыс. рублей

Сегодня, 07:38
Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова
Ежемесячную выплату утвердило правительство Московской области. Срок выплат — полгода, следует из соответствующего документа. Меру поддержки могут получить как семьи, так и одинокие граждане, проживающие в местных ПВР.
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СВО

Белгородцы, на время отселённые в Подмосковье и проживающие в местных ПВР, могут получить выплату. Её сумма составляет 30 тыс. рублей, говорится в постановлении правительства Московской области.

На выплату могут рассчитывать как одинокие граждане, так и семьи с детьми (не состоящими в браке и не достигшими 23 лет) и внуками. Для получения денег нужно подать соответствующее заявление. Дополнительно потребуются документы, в том числе паспорт, свидетельство о браке и о рождении ребёнка (если он младше 14 лет), справка от руководителя ПВР.

Заявителю могут отказать в выплате. Одно из оснований — выезд из ПВР в Московской области на постоянное место жительства.

В случае одобрения выплата поступит в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о её предоставлении. При этом первую выплату начислят в двойном размере — единоразово за два месяца.

Примечательно, что одинокие граждане и семьи (независимо от количества членов семьи) получат одинаковую сумму — 30 тыс. рублей. Период начисления выплат — полгода. Прекратить выплаты могут и в том случае, если одинокий гражданин или семья из ПВР уедет на постоянное место жительства.

О том, что Московская область готова принять более 500 белгородцев на временное проживание, стало известно в конце октября. Жителей региона решили разместить в санатории и детских лагерях. Первые переселенцы из Белгородской области прибыли в Подмосковье 29 октября.

Власти Московской области заверили, что помогут белгородцам решить вопросы с детсадами и школами — дети уже вышли в местные школы на учёбу с 1 ноября. Переселенцам также обещали помочь с работой.

Помимо этого, губернатор региона Андрей Воробьёв предложил рассмотреть вопрос о выделении белгородцам компенсации за съёмное жильё. Сами переселенцы жаловались, что им не хватает областной выплаты в 10 тыс. рублей для съёма квартиры в Подмосковье.

Могут ли белгородцы получить компенсацию аренды жилья в другом регионе?
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#Инна Рогова#Общество#СВО#Белгородская область#Московская область#Переселенцы#Выплата#Пвр#Эксклюзив
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