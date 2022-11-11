В какие города России переезжают белгородцы на фоне спецоперации

С января по сентябрь текущего года Белгород покинули 13 тысяч человек, из них 7000 переехали жить в другие страны, а 6000 решили жить в других российских городах.
2000 человек переехали жить в другие населённые пункты Белгородской области. 448 жителей Белгорода переехали в Курскую область, а 409 — в Московскую область.
В Москву из Белгорода с начала года переехали жить 360 человек, а в Санкт-Петербург — 192 человека. Ещё 137 человек сейчас проживают в Краснодарском крае, а 232 человека — в Тюменской области.
Информацию о количестве переехавших из Белгорода людей «Бел.Ру» предоставил Белгородстат.
Интересно, что за девять месяцев с начала года из Белгорода на Украину уехали больше 3000 человек, ещё 317 жителей Белгорода теперь находятся в Узбекистане, а 294 — в Казахстане. Также популярной для переезда стала Армения (197 человек).
Отметим, в сентябре 18 человек из Белгорода уехали в Сирию, 17 человек — в Иорданию, а пять человек — в Афганистан.