Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В какие города России переезжают белгородцы на фоне спецоперации

11 ноября 07:55
Фото: 1MI

За девять месяцев из Белгорода уехали 13 тысяч человек

2000 человек приняли решение переехать в Белгородскую область, 4000 — разъехались по России. Подробнее о том, куда переехали белгородцы в 2022 году, читайте в материале «Бел.Ру».

С января по сентябрь текущего года Белгород покинули 13 тысяч человек, из них 7000 переехали жить в другие страны, а 6000 решили жить в других российских городах.

2000 человек переехали жить в другие населённые пункты Белгородской области. 448 жителей Белгорода переехали в Курскую область, а 409 — в Московскую область.

В Москву из Белгорода с начала года переехали жить 360 человек, а в Санкт-Петербург — 192 человека. Ещё 137 человек сейчас проживают в Краснодарском крае, а 232 человека — в Тюменской области.

Информацию о количестве переехавших из Белгорода людей «Бел.Ру» предоставил Белгородстат.

Интересно, что за девять месяцев с начала года из Белгорода на Украину уехали больше 3000 человек, ещё 317 жителей Белгорода теперь находятся в Узбекистане, а 294 — в Казахстане. Также популярной для переезда стала Армения (197 человек).

Отметим, в сентябре 18 человек из Белгорода уехали в Сирию, 17 человек — в Иорданию, а пять человек — в Афганистан.

Читайте также:
В какие страны переезжали жители Белгорода в 2022 годуЧаще всего жители России переезжают жить в МосквуВ Брянск приезжают, из Белгорода уезжают: миграция в эпоху спецоперации
#Алина Харина#Общество#Эксклюзив#Белгород#Новости Белгорода#Миграция#Белгородстат
Подпишитесь
Тяжело раненной при обстреле Шебекино оказалась 15-летняя девушка
Сегодня, 14:23
Матери срочников из разных регионов РФ дошли до военной прокуратуры Белгорода
Сегодня, 12:11
Валуйчанка с маленьким ребёнком за два месяца не получила новое жильё после обстрела
Сегодня, 11:42
Белгородцев возмутило поведение медиков детской поликлиники во время обстрела
Сегодня, 11:03
Больше десяти «бахов» насчитали белгородцы в небе над городом
Сегодня, 10:10
Гладков рассказал подробности об обстреле Шебекино «Градами»
Сегодня, 15:11