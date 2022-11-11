Новогоднего катка не будет: мэрия Белгорода расторгла контракт на его установку

Большого катка на Соборной площади к Новому году не будет — теперь официально. Белгорблагоустройство расторгло соответствующий контракт.
Договор решили разорвать по соглашению сторон. Официальной причиной отмены закупки стало отсутствие потребности в выполняемых работах у заказчика.
Ещё в октябре губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что каток к Новому году устанавливать передумали. В связи с этим удалось сэкономить 28 млн рублей. Также белгородцы рискуют остаться без новогодней ёлки. Накануне её уже начали монтировать, но практически сразу убрали.