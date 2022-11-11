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Новогоднего катка не будет: мэрия Белгорода расторгла контракт на его установку

11 ноября 08:40
Фото: страница Антона Иванова в ВК
Власти официально подтвердили, что большого катка на Соборной площади в этом году не будет. Контракт уже расторгли.

Большого катка на Соборной площади к Новому году не будет — теперь официально. Белгорблагоустройство расторгло соответствующий контракт.

Договор решили разорвать по соглашению сторон. Официальной причиной отмены закупки стало отсутствие потребности в выполняемых работах у заказчика.

Ещё в октябре губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что каток к Новому году устанавливать передумали. В связи с этим удалось сэкономить 28 млн рублей. Также белгородцы рискуют остаться без новогодней ёлки. Накануне её уже начали монтировать, но практически сразу убрали.

 

 

В Белгороде не будут устанавливать каток на Соборной площади к Новому году
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#Наталья Корявых#Город#Новости Белгорода#Новый год#Белгород#Каток на площади#Отмена закупки на установку#Администрация Белгорода#УБГБ
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