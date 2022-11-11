Новогоднего катка не будет: мэрия Белгорода расторгла контракт на его установку

Ещё в октябре губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что каток к Новому году устанавливать передумали. В связи с этим удалось сэкономить 28 млн рублей. Также белгородцы рискуют остаться без новогодней ёлки. Накануне её уже начали монтировать, но практически сразу убрали.