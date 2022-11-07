Грайворон в Белгородской области обстреляли со стороны Украины

7 ноября со стороны Украины обстреляли Грайворон. По предварительным данным, пострадавших нет.
Вместе с тем не обошлось без последствий. Осколки снаряда повредили трансформаторный блок, из-за чего Грайворон и соседнее село частично остались без электроэнергии.
На место происшествия выехали аварийные и оперативные службы. Подробности происшествия губернатор обещал сообщить позже.
Накануне в Грайворонском горокруге под обстрел попал промышленный объект, в результате чего загорелся резервуар с растворителем. Пострадавших не было.