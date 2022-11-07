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Грайворон в Белгородской области обстреляли со стороны Украины

Вчера, 11:22
Фото: Bel.ru
Электроэнергии частично нет в городе и в соседнем селе. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
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Обстрел

7 ноября со стороны Украины обстреляли Грайворон. По предварительным данным, пострадавших нет.

Вместе с тем не обошлось без последствий. Осколки снаряда повредили трансформаторный блок, из-за чего Грайворон и соседнее село частично остались без электроэнергии.

На место происшествия выехали аварийные и оперативные службы. Подробности происшествия губернатор обещал сообщить позже.

Накануне в Грайворонском горокруге под обстрел попал промышленный объект, в результате чего загорелся резервуар с растворителем. Пострадавших не было.

Под обстрел со стороны ВСУ в Белгородской области попал промышленный объект
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#Инна Рогова#Происшествия#Обстрел#Белгородская область#Грайворонский горокруг#Вячеслав Гладков#ВСУ#Электроэнергия
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