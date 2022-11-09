Старый Оскол закупил новогодние подарки для учеников начальных классов

Староосколец Алексей Черемисов уточнил у главы округа Андрея Чеснокова, принесёт ли их детям Дед Мороз подарки в этом году на региональные деньги или родителям планировать покупку самостоятельно?
Подарки для обучающихся с 1 по 4 класс уже централизованно закуплены и будут выдаваться детям под Новый год. Не переживайте по поводу семейных трат в этом направлении. Можете средства планировать без учёта расходов на новогодние презенты школьникам.
Андрей Чесноков, глава Староскольского округа
Напомним, министерство образования Белгородской области закупает в школы региона 72 тыс. подарков, дети получат почти по 2 кг сладостей. В наборах будет по 79 видов конфет, мармелада и шоколада. Новогодние подарки школы должны получить до 15 декабря, потратить на них планировали 62 млн рублей.
Управление образования Белгорода закупило новогодние подарки на 12,1 млн рублей, вес каждого набора сладостей составит 1,8 кг, стоить подарки будут 620 рублей каждый. Поставит их компания из Иваново – ООО «Трейд».