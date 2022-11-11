На Соборной в Белгороде вновь начали установку новогодней ёлки

11 ноября на Соборной площади в Белгороде вновь начали устанавливать новогоднюю ёлку. Рабочие приступили к монтажу каркаса.
Главную городскую новогоднюю ёлку начали устанавливать накануне, о чём сообщили в мэрии Белгорода. Однако уже к вечеру конструкцию убрали, а саму запись об установке ёлки в телеграм-канале городской администрации удалили.
Примечательно, что похожая история произошла в Старом Осколе. В городе тоже начинали устанавливать ёлку, но потом «передумали».
Белгородскую ёлку купили в минувшем году, привезли её из Санкт-Петербурга. Высота новогоднего дерева составляет 30 метров. Хвойная красавица обошлась в 18,5 млн рублей — её признали самым дорогим деревом в России (за исключением московской).
Торжественное открытие новогодней ёлки состоялось 11 декабря, мероприятие сопровождалось фейерверком. За время каникул огоньки на ёлке гасли дважды, причиной были перегоревшие предохранители. Дерево разобрали в конце января.
В октябре губернатор Вячеслав Гладков заявил, что в регионе могут отказаться от установки главной ёлки в предстоящие новогодние праздники. Результаты опроса на сайте и в соцсетях «Бел.Ру» показали, что большинство читателей действительно считает, что в этом зимнем сезоне можно обойтись и без привычного украшения.