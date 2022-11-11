На Соборной в Белгороде вновь начали установку новогодней ёлки

В октябре губернатор Вячеслав Гладков заявил, что в регионе могут отказаться от установки главной ёлки в предстоящие новогодние праздники. Результаты опроса на сайте и в соцсетях «Бел.Ру» показали, что большинство читателей действительно считает, что в этом зимнем сезоне можно обойтись и без привычного украшения.