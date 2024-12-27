Без массовых мероприятий, но с активностями: как Белгород встретит Новый год — 2025

В этом году в Белгороде решили отказаться от массовых мероприятий на новогодних праздниках из-за трагедии 30 декабря 2023 года. Ранее в мэрии заявили, что для города не будут закупать новые декорации и установят прошлогодние. Тем не менее на украшения для новых общественных территорий всё же потратились, что вызвало немало вопросов у горожан.