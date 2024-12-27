Без массовых мероприятий, но с активностями: как Белгород встретит Новый год — 2025

Posted 27 декабря, 06:01
Published 27 декабря, 06:01
Modified 27 декабря, 06:01
Updated 27 декабря, 06:01
В этом году в Белгороде решили отказаться от массовых мероприятий на новогодних праздниках из-за трагедии 30 декабря 2023 года. Ранее в мэрии заявили, что для города не будут закупать новые декорации и установят прошлогодние. Тем не менее на украшения для новых общественных территорий всё же потратились, что вызвало немало вопросов у горожан.
В этом году особое внимание уделяют мерам безопасности: установили дополнительные укрытия в центре города, увеличили количество патрулей. Белгородцев даже не предупредили о том, когда Дед Мороз будет зажигать главную ёлку, чтобы избежать столпотворения.
Несмотря на сложную обстановку, для детей всё равно устроят утренники и откроют резиденции Деда Мороза, где можно будет оставить письмо, а затем получить ответ от главного новогоднего волшебника.
Каждый год в Белгороде для самых спортивных устраивают два новогодних забега: один за час до полуночи 31 декабря, второй — утром 1 января. Однако из-за неспокойной оперативной обстановки в этом году от массовых забегов решили отказаться в пользу онлайн-формата.
Более того, забеги уже состоялись. Желающим предлагали пробежать необходимое по правилам количество километров и зафиксировать время специальным счётчиком. Скриншот результата необходимо было прислать организаторам, которые подведут итоги и вручат медаль каждому участнику.
Бегать разрешалось в любом удобном формате — на беговой дорожке или по улицам города.
Другим спортивным занятием — катанием на коньках — можно заняться в любом уголке города. В Белгороде в этом году открыты как бесплатные ледовые катки, так и платные. Выбрать подходящие по расположению, стоимости и формату работы можно с помощью этого материала.
В 2024 году не стали устанавливать ледовый каток на Соборной площади. При прошлогоднем обстреле 30 декабря конструкция получила значительные повреждения, поэтому на её ремонт понадобится много денег и времени.
При этом различные мероприятия для детей и взрослых устроят и многие учреждения:
Это лишь малая часть всех мероприятий, которые в этом году решили устроить для белгородцев. Ознакомиться с другими событиями можно на официальных сайтах учреждений.