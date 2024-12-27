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Posted 27 декабря, 06:01

Published 27 декабря, 06:01

Modified 27 декабря, 06:01

Updated 27 декабря, 06:01

Белгород готов встречать наступающий 2025 год

Без массовых мероприятий, но с активностями: как Белгород встретит Новый год — 2025

27 декабря 2024, 06:01
Фото: пресс-служба мэрии Белгорода. Белгород готов встречать наступающий 2025 год
Сюжет
Новый год
Как в этом году белгородцы проведут новогодние праздники? В регионе сохраняется неспокойная обстановка, поэтому масштабных мероприятий ждать не стоит. Однако развлечения всё равно будут: ледовые катки, концерты и многое другое. Обо всём читайте в материале Бел.Ру.

Массовых мероприятий не будет?

В этом году в Белгороде решили отказаться от массовых мероприятий на новогодних праздниках из-за трагедии 30 декабря 2023 года. Ранее в мэрии заявили, что для города не будут закупать новые декорации и установят прошлогодние. Тем не менее на украшения для новых общественных территорий всё же потратились, что вызвало немало вопросов у горожан.

В этом году особое внимание уделяют мерам безопасности: установили дополнительные укрытия в центре города, увеличили количество патрулей. Белгородцев даже не предупредили о том, когда Дед Мороз будет зажигать главную ёлку, чтобы избежать столпотворения.

Несмотря на сложную обстановку, для детей всё равно устроят утренники и откроют резиденции Деда Мороза, где можно будет оставить письмо, а затем получить ответ от главного новогоднего волшебника.

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А что с забегами?

Каждый год в Белгороде для самых спортивных устраивают два новогодних забега: один за час до полуночи 31 декабря, второй — утром 1 января. Однако из-за неспокойной оперативной обстановки в этом году от массовых забегов решили отказаться в пользу онлайн-формата.

Более того, забеги уже состоялись. Желающим предлагали пробежать необходимое по правилам количество километров и зафиксировать время специальным счётчиком. Скриншот результата необходимо было прислать организаторам, которые подведут итоги и вручат медаль каждому участнику.

Бегать разрешалось в любом удобном формате — на беговой дорожке или по улицам города.

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Открыты ледовые катки

Другим спортивным занятием — катанием на коньках — можно заняться в любом уголке города. В Белгороде в этом году открыты как бесплатные ледовые катки, так и платные. Выбрать подходящие по расположению, стоимости и формату работы можно с помощью этого материала.

В 2024 году не стали устанавливать ледовый каток на Соборной площади. При прошлогоднем обстреле 30 декабря конструкция получила значительные повреждения, поэтому на её ремонт понадобится много денег и времени.

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Концерты, спектакли и другое

При этом различные мероприятия для детей и взрослых устроят и многие учреждения:

Это лишь малая часть всех мероприятий, которые в этом году решили устроить для белгородцев. Ознакомиться с другими событиями можно на официальных сайтах учреждений.

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