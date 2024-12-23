bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 декабря, 14:07

Published 23 декабря, 14:07

Modified 23 декабря, 19:35

Updated 23 декабря, 19:35

Белгородцам пора доставать коньки

Ледовые катки в Белгороде и за городом: где покататься на зимних каникулах?

23 декабря 2024, 14:07
Фото: 1MI. Белгородцам пора доставать коньки

В Белгороде открыли ледовые катки

Сюжет
Новый год
В Белгороде уже открылись все платные и бесплатные катки. Но какие из них будут работать, а какие белгородцы в этом году посетить не смогут? Какие в них цены и где находятся катки? Подробности читайте в материале Бел.Ру.

Бесплатные катки в Белгороде

В этом году в Белгороде открыты всего два бесплатных ледовых катка, однако и в них не всё так просто. Хоть в них плата за вход и не взимается, деньги всё же там можно оставить.

Ледовая дорожка в парке Ленина

Этот каток открыли в Центральном парке в 2021 году. Длина трассы составляет 400 метров, а общая площадь достигает 1400 квадратных метров. Этот каток выполнен не в овальной форме, а в виде дорожек, над которыми висят гирлянды. Вокруг же этой трассы растут «светящиеся» деревья.

В этом году каток в парке Ленина заработал 14 декабря. Первый сеанс ежедневно начинается в 10:00, а последние в 21:00 в будни и в 22:30 в выходные. Технический перерыв начинается в 15:00 и длится два часа — до 18:00.

Прокат коньков для взрослых здесь обойдётся в 250 рублей за час, а детских — в 150 рублей. Но и это не все предлагаемые услуги: тем, кто плохо катается, может помочь помощник-фигурист за 150 рублей в час, а свои коньки при необходимости могут заточить за 250 рублей за пару.

Добавим, что 23 и 24 декабря каток в парке Ленина не будет работать из-за погодных условий.

Каток в парке Ленина летом превращается в роллердром.
Каток в парке Ленина летом превращается в роллердром.. Фото: группа ВК «Роллердром/Каток в Центральном парке им. Ленина»
Почему закрылся и когда откроется каток в парке Ленина в Белгороде?
Узнать подробнее

Есенинский каток

Этот уличный каток открылся ещё в 2012 году по улице Есенина, 54, но несколько лет не использовался по назначению. После ремонта его из круглогодичного переделали в сезонный.

В этом году его, как и в парке Ленина, открыли 14 декабря. Он сделан в форме овала и может одновременно вмещать в себя до 150 человек.

Сеансы в будние дни здесь начинаются в 16:00. Завершающий стартует в 20:50, при этом с 18:30 до 19:30 каток закрывают на технические работы. В выходные и праздничные дни расписание немного иное: первый сеанс начинается в 12:00, перерыв — с 15:00 до 17:00, а последний сеанс — в 20:40.

Вход бесплатный, а платить за коньки взрослым и детям придётся 100 рублей в час.

Есенинский каток несколько лет не работал.
Есенинский каток несколько лет не работал.. Фото: страница Вячеслава Гладкова

Платные катки в Белгороде и за городом

Платных катков работает больше, чем бесплатных. И не все они находятся в столице региона, так что придётся продумать маршрут.

Каток в «Мега Гринне»

Платный каток, который пользовался особо популярностью у белгородцев несколько лет после открытия, находится в торговом центре «Мега Гринн» на проспекте Богдана Хмельницкого, 137т.

Каток работает ежедневно с 10:00 до 21:30, а сеанс длится всего час.

Если на каток белгородцы приходят со своими коньками, то они платят всего 300 рублей за взрослого и 250 рублей за ребёнка. Если же нужны коньки, то стоимость увеличивается на 200 рублей — до 500 и 450 рублей соответственно.

Здесь также можно взять помощника для катания, но он будет неживым и обойдётся в 300 рублей. Заточить пару коньков можно также за 300 рублей, а ещё за 150 рублей приобрести на время сеанса комплект защиты.

Детей тут могут сопровождать взрослые: они платят 50 рублей, но на лёд не выходят, а следят за ребёнком через небольшое ограждение.

«Оранжевый лёд»

Эта ледовая арена стала самой первой в Белгородской области — её открыли ещё в 2002 году. На ней занимаются белгородские хоккеисты и фигуристы, но здесь принимают и обычных любителей катка. Правда, только по выходным.

В субботу сеансы начинаются в 16:30 и заканчиваются в 22:30, а в воскресенье в 15:15 начинается первый сеанс и последний — в 20:30. При этом в праздничные дни расписание будет иным: 1 января первый сеанс начнётся в 16:00, а со 2 по 12 января кататься можно будет с 13:00.

Стоимость взрослого билета составит 250 рублей, а детского — 200 рублей. Взять коньки прокат можно будет за 150 рублей. Помощник-фигурист обойдётся тоже в 150 рублей.

«Серебряный Донец»

Этот каток расположился рядом с новым парком «Берега» по улице Корочанской, 39и. Он вмещает в себя 90 человек и работает тоже только по выходным — с 16:30 до 21:15. Взрослые отдадут за билет 250 рублей, а дети — 200 рублей.

Прокат, заточка коньков и помощник-фигурист стоят по 150 рублей.

С 1 по 12 января в этом ледовом дворце кататься можно с 14:00 до 21:30.

В «Серебряном Донце» занимаются не только спортсмены, но и любители катка.
В «Серебряном Донце» занимаются не только спортсмены, но и любители катка.. Фото: beluo31.ru

Каток в парке «Калейдоскоп»

В новом парке «Калейдоскоп» расположился каток общей площадью 980 квадратных метров, в котором одновременно могут кататься 140 человек. Он работает ежедневно с 10:30 до 20:30. В отличие от других катков сеансы здесь длятся по полтора часа.

Дети до 12 лет заплатят за один сеанс в будни 200 рублей, в выходные — 300 рублей, а взрослые — 300 и 500 рублей соответственно. При этом для детей до трёх лет каток будет бесплатным.

Взять коньки в аренду в парке можно за 200 рублей, а воспользоваться услугами помощника или заточки — по 300 рублей. При этом за коньки посетителей попросят оставить залог: 1000 рублей или любой документ с фотографией, кроме паспорта.

Интересно, что, помимо помощника, здесь можно нанять инструктора, который за один сеанс может обучить как одного человека (1500 рублей), так и группу до шести человек (3000 рублей).

Каток в «Калейдоскопе» часто устраивает мероприятия для самых маленьких.
Каток в «Калейдоскопе» часто устраивает мероприятия для самых маленьких.. Фото: группа ВК «Белгородский парк аттракционов Калейдоскоп»

Каток в «Пикник парке»

Этот каток находится посреди соснового леса. Покататься здесь можно за 200 рублей в будни и за 250 рублей — в выходные. Цены одинаковы для всех возрастов. За аренду коньков на час придётся доплатить такую же сумму.

Время катания здесь не ограничено, но каток работает только до 22:00, а за прокат помощника-пингвина придётся доплачивать по 250 рублей каждый час.

На катке в «Пикник парке» нет ограничений по времени.
На катке в «Пикник парке» нет ограничений по времени.. Фото: группа ВК «Пикник Парк»

«Ривьера»

В посёлке Разумное Белгородского района есть каток «Ривьера». Он находится в одноимённом курортном комплексе. Сеансы в будние дни стартуют в 12:00, в выходные — в 10:00. Последние начинаются в 20:00.

Билеты для взрослого на полуторачасовой сеанс стоят 300 рублей в будни и 600 рублей в выходные, а для детей после трёх лет 200 и 300 рублей соответственно. Малышам до трёх лет вход бесплатный.

Взять коньки в аренду можно за 250 рублей, а помощника-фигуриста — за 500 рублей. Защитная амуниция обойдётся в 100 рублей, а заточка коньков — в 300 рублей. Но и здесь придётся оставить залог за арендуемые вещи.

При этом помочь освоить коньки может инструктор, чьё часовое занятие обойдётся в 2000 рублей.

Каток «Ривьера» можно арендовать для мероприятий.
Каток «Ривьера» можно арендовать для мероприятий.. Фото: сайт «Ривьеры»

Отметим, что в этом году на Соборной площади не стали устанавливать ледовый каток. После массированного обстрела Белгорода, случившегося 30 декабря 2023 года, конструкция сильно пострадала и на её ремонт понадобится крупная сумма.

Не из-за обстрелов? Ледовый каток не будут в этом году устанавливать в Белгороде
Узнать подробнее
Читайте также:
Точим коньки: два катка в Белгороде готовят к зимнему сезонуСовсем скоро: когда в Белгородской области откроют ледовые катки?
#Александра Склярова#Город#Белгородская область#Новый год#Каток#Новости Белгорода#Ледовый каток#Катки#Белгород#Все материалы авторов
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика