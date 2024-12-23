Ледовые катки в Белгороде и за городом: где покататься на зимних каникулах?

Posted 23 декабря, 14:07
Published 23 декабря, 14:07
Modified 23 декабря, 19:35
Updated 23 декабря, 19:35
В этом году в Белгороде открыты всего два бесплатных ледовых катка, однако и в них не всё так просто. Хоть в них плата за вход и не взимается, деньги всё же там можно оставить.
Этот каток открыли в Центральном парке в 2021 году. Длина трассы составляет 400 метров, а общая площадь достигает 1400 квадратных метров. Этот каток выполнен не в овальной форме, а в виде дорожек, над которыми висят гирлянды. Вокруг же этой трассы растут «светящиеся» деревья.
В этом году каток в парке Ленина заработал 14 декабря. Первый сеанс ежедневно начинается в 10:00, а последние в 21:00 в будни и в 22:30 в выходные. Технический перерыв начинается в 15:00 и длится два часа — до 18:00.
Прокат коньков для взрослых здесь обойдётся в 250 рублей за час, а детских — в 150 рублей. Но и это не все предлагаемые услуги: тем, кто плохо катается, может помочь помощник-фигурист за 150 рублей в час, а свои коньки при необходимости могут заточить за 250 рублей за пару.
Этот уличный каток открылся ещё в 2012 году по улице Есенина, 54, но несколько лет не использовался по назначению. После ремонта его из круглогодичного переделали в сезонный.
В этом году его, как и в парке Ленина, открыли 14 декабря. Он сделан в форме овала и может одновременно вмещать в себя до 150 человек.
Сеансы в будние дни здесь начинаются в 16:00. Завершающий стартует в 20:50, при этом с 18:30 до 19:30 каток закрывают на технические работы. В выходные и праздничные дни расписание немного иное: первый сеанс начинается в 12:00, перерыв — с 15:00 до 17:00, а последний сеанс — в 20:40.
Вход бесплатный, а платить за коньки взрослым и детям придётся 100 рублей в час.
Платных катков работает больше, чем бесплатных. И не все они находятся в столице региона, так что придётся продумать маршрут.
Платный каток, который пользовался особо популярностью у белгородцев несколько лет после открытия, находится в торговом центре «Мега Гринн» на проспекте Богдана Хмельницкого, 137т.
Каток работает ежедневно с 10:00 до 21:30, а сеанс длится всего час.
Если на каток белгородцы приходят со своими коньками, то они платят всего 300 рублей за взрослого и 250 рублей за ребёнка. Если же нужны коньки, то стоимость увеличивается на 200 рублей — до 500 и 450 рублей соответственно.
Здесь также можно взять помощника для катания, но он будет неживым и обойдётся в 300 рублей. Заточить пару коньков можно также за 300 рублей, а ещё за 150 рублей приобрести на время сеанса комплект защиты.
Детей тут могут сопровождать взрослые: они платят 50 рублей, но на лёд не выходят, а следят за ребёнком через небольшое ограждение.
Эта ледовая арена стала самой первой в Белгородской области — её открыли ещё в 2002 году. На ней занимаются белгородские хоккеисты и фигуристы, но здесь принимают и обычных любителей катка. Правда, только по выходным.
В субботу сеансы начинаются в 16:30 и заканчиваются в 22:30, а в воскресенье в 15:15 начинается первый сеанс и последний — в 20:30. При этом в праздничные дни расписание будет иным: 1 января первый сеанс начнётся в 16:00, а со 2 по 12 января кататься можно будет с 13:00.
Стоимость взрослого билета составит 250 рублей, а детского — 200 рублей. Взять коньки прокат можно будет за 150 рублей. Помощник-фигурист обойдётся тоже в 150 рублей.
Этот каток расположился рядом с новым парком «Берега» по улице Корочанской, 39и. Он вмещает в себя 90 человек и работает тоже только по выходным — с 16:30 до 21:15. Взрослые отдадут за билет 250 рублей, а дети — 200 рублей.
Прокат, заточка коньков и помощник-фигурист стоят по 150 рублей.
С 1 по 12 января в этом ледовом дворце кататься можно с 14:00 до 21:30.
В новом парке «Калейдоскоп» расположился каток общей площадью 980 квадратных метров, в котором одновременно могут кататься 140 человек. Он работает ежедневно с 10:30 до 20:30. В отличие от других катков сеансы здесь длятся по полтора часа.
Дети до 12 лет заплатят за один сеанс в будни 200 рублей, в выходные — 300 рублей, а взрослые — 300 и 500 рублей соответственно. При этом для детей до трёх лет каток будет бесплатным.
Взять коньки в аренду в парке можно за 200 рублей, а воспользоваться услугами помощника или заточки — по 300 рублей. При этом за коньки посетителей попросят оставить залог: 1000 рублей или любой документ с фотографией, кроме паспорта.
Интересно, что, помимо помощника, здесь можно нанять инструктора, который за один сеанс может обучить как одного человека (1500 рублей), так и группу до шести человек (3000 рублей).
Этот каток находится посреди соснового леса. Покататься здесь можно за 200 рублей в будни и за 250 рублей — в выходные. Цены одинаковы для всех возрастов. За аренду коньков на час придётся доплатить такую же сумму.
Время катания здесь не ограничено, но каток работает только до 22:00, а за прокат помощника-пингвина придётся доплачивать по 250 рублей каждый час.
В посёлке Разумное Белгородского района есть каток «Ривьера». Он находится в одноимённом курортном комплексе. Сеансы в будние дни стартуют в 12:00, в выходные — в 10:00. Последние начинаются в 20:00.
Билеты для взрослого на полуторачасовой сеанс стоят 300 рублей в будни и 600 рублей в выходные, а для детей после трёх лет 200 и 300 рублей соответственно. Малышам до трёх лет вход бесплатный.
Взять коньки в аренду можно за 250 рублей, а помощника-фигуриста — за 500 рублей. Защитная амуниция обойдётся в 100 рублей, а заточка коньков — в 300 рублей. Но и здесь придётся оставить залог за арендуемые вещи.
При этом помочь освоить коньки может инструктор, чьё часовое занятие обойдётся в 2000 рублей.
Отметим, что в этом году на Соборной площади не стали устанавливать ледовый каток. После массированного обстрела Белгорода, случившегося 30 декабря 2023 года, конструкция сильно пострадала и на её ремонт понадобится крупная сумма.