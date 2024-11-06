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Posted 6 ноября, 14:19

Published 6 ноября, 14:19

Modified 6 ноября, 14:21

Updated 6 ноября, 14:21

Новогодние украшения на складе

Новых не будет: в Белгороде к Новому году установят прошлогодние украшение

6 ноября 2024, 14:19
Фото: страница Валентина Демидова. Новогодние украшения на складе

На Новый год на улицах Белгорода разместят прошлогодние украшения

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Новый год
Коммунальщики начали проверять состояние новогодних украшений, которые хранились на складе с прошлого года. При необходимости их отремонтируют, а затем установят на городских улицах. Подробности сообщили в мэрии Белгорода.

Коммунальные службы начали подготовку к праздничному оформлению Белгорода перед Новым годом. В этом году новые украшения закупать не будут: вместо них город украсят старыми украшениями, которые с прошлых прздников хранились на складе Белгорблагоустройства.

На улицах Белгорода появятся различные объёмные композиции, световые фигуры, инсталляции, кронштейны, перетяжки, консоли и главная новогодняя ель. Всего насчитывается более ста элементов, которые предстоит разместить к празднику.

Перед установкой специалисты провели проверку всех украшений и оценили необходимый объём ремонтных работ. Энергетики уже проверили электрическое оборудование, заменили неисправные лампы, светодиоды и блоки питания, а также убедились в целостности проводов. Для ремонта более сложных конструкций, например, консолей или арт-объектов, привлекут подрядчиков.

Новогодние украшения на складеНовогодние украшения на складе
Новогодние украшения на складеНовогодние украшения на складе
Новогодние украшения на складеНовогодние украшения на складе
Новогодние украшения на складеНовогодние украшения на складе
Новогодние украшения на складе. Фото: страница Валентина Демидова

Напомним, что на сайте Госзакупок появилась заявка на ремонт порядка 700 новогодних украшений. За это исполнителю могут заплатить более 19 млн рублей.

В Белгороде отремонтируют и установят новогодние украшения за 19 млн рублей
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#Александра Склярова#Белгородская область#Новый год#Праздничное оформление#Оформление#Белгород
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