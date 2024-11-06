Новых не будет: в Белгороде к Новому году установят прошлогодние украшение

Posted 6 ноября, 14:19
Published 6 ноября, 14:19
Modified 6 ноября, 14:21
Updated 6 ноября, 14:21
Коммунальные службы начали подготовку к праздничному оформлению Белгорода перед Новым годом. В этом году новые украшения закупать не будут: вместо них город украсят старыми украшениями, которые с прошлых прздников хранились на складе Белгорблагоустройства.
На улицах Белгорода появятся различные объёмные композиции, световые фигуры, инсталляции, кронштейны, перетяжки, консоли и главная новогодняя ель. Всего насчитывается более ста элементов, которые предстоит разместить к празднику.
Перед установкой специалисты провели проверку всех украшений и оценили необходимый объём ремонтных работ. Энергетики уже проверили электрическое оборудование, заменили неисправные лампы, светодиоды и блоки питания, а также убедились в целостности проводов. Для ремонта более сложных конструкций, например, консолей или арт-объектов, привлекут подрядчиков.
Напомним, что на сайте Госзакупок появилась заявка на ремонт порядка 700 новогодних украшений. За это исполнителю могут заплатить более 19 млн рублей.