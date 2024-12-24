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Posted 24 декабря, 12:09

Published 24 декабря, 12:09

Modified 24 декабря, 12:09

Updated 24 декабря, 12:09

Белгородцы уже успели соскучиться по снегу

Отметим Новый год без снега? В Белгородской области продолжается тёплая погода

24 декабря 2024, 12:09
Фото: Изображение Midjourney. Белгородцы уже успели соскучиться по снегу

Температура воздуха в Белгородской области ещё продержится выше нуля

Сюжет
Погода
Новый год уже на носу, а в Белгородской области продолжается потепление. Завтра синоптики тоже обещают днём +5 °C. Какие ещё сюрпризы готовит природа, рассказали в МЧС.

В среду, 25 декабря, в Белгородской области будет облачно, но с прояснениями. В отдельных районах пройдут осадки в виде мокрого снега или даже дождя. Местами возможны туман и гололедица на дорогах.

Ветер ночью синоптики обещают слабый, днём он подует с севера-запада со скоростью 4-9 м/с.

Температура воздуха в тёмное время суток опустится до -2 °C, максимальная будет +3 °C. Днём будет так же тепло, как и последние несколько дней — от 0 до +5 °C.

Специалисты уже рассказали о том, какая погода будет ждать белгородцев в первом месяце 2025 года. Подробнее — в материале Бел.Ру.

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