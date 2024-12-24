Отметим Новый год без снега? В Белгородской области продолжается тёплая погода

Posted 24 декабря, 12:09
Published 24 декабря, 12:09
Modified 24 декабря, 12:09
Updated 24 декабря, 12:09
В среду, 25 декабря, в Белгородской области будет облачно, но с прояснениями. В отдельных районах пройдут осадки в виде мокрого снега или даже дождя. Местами возможны туман и гололедица на дорогах.
Ветер ночью синоптики обещают слабый, днём он подует с севера-запада со скоростью 4-9 м/с.
Температура воздуха в тёмное время суток опустится до -2 °C, максимальная будет +3 °C. Днём будет так же тепло, как и последние несколько дней — от 0 до +5 °C.
Специалисты уже рассказали о том, какая погода будет ждать белгородцев в первом месяце 2025 года. Подробнее — в материале Бел.Ру.