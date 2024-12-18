Ёлочка, гори! В Белгороде к Новому году зажглись огни на главных городских ёлках

Posted 18 декабря, 18:40
Published 18 декабря, 18:40
Modified 19 декабря, 07:17
Updated 19 декабря, 07:17
Главным событием стало открытие ёлки на Соборной площади. Дедушка Мороз вместе с Снегурочкой и собравшимися в центре города белгородцами оживил её золотым светом.
Зажгли ёлку и в Центральном парке имени Ленина. Очередное новогоднее чудо волшебник исполнил в сопровождении настоящего оркестра. Для посетителей парка он устроил хоровод и открыл ледовые дорожки. Их уже вовсю обкатывают белгородцы. Кроме того, можно было полюбоваться шоу бенгальских огней.
Эффектно появился Дедушка на «Берегах». Чтобы зажечь огни на зелёной красавице здесь, ему пришлось сменить обычные сани на «водные».
Зрители также смогли понаблюдать за «водно-экстремальным шоу». В представлении мужчина в костюме новогоднего героя поднялся над водой на флайборде.
Четвёртая ёлка зажглась у «Дома офицеров» на улице Куйбышева.