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Posted 18 декабря, 18:40

Published 18 декабря, 18:40

Modified 19 декабря, 07:17

Updated 19 декабря, 07:17

Ёлку на Соборной площади в Белгороде торжественно зажгли к Новому году

Ёлочка, гори! В Белгороде к Новому году зажглись огни на главных городских ёлках

18 декабря 2024, 18:40
Фото: bel.ru. Ёлку на Соборной площади в Белгороде торжественно зажгли к Новому году

На Соборной площади в Белгороде прошло открытие главной новогодней ёлки

Сюжет
Новый год
Сегодня, 18 декабря, в Белгороде торжественно открыли городские ёлки и праздничные объекты. Дедушка Мороз посетил Соборную площадь, Центральный парк и парк «Берега». В «Берега» он буквально «заплыл на водных санях». Посмотрите, как это было, в фотографиях и видео.

Главным событием стало открытие ёлки на Соборной площади. Дедушка Мороз вместе с Снегурочкой и собравшимися в центре города белгородцами оживил её золотым светом.

Видео: bel.ru. Момент включения огней на ёлке на Соборной площади

Зажгли ёлку и в Центральном парке имени Ленина. Очередное новогоднее чудо волшебник исполнил в сопровождении настоящего оркестра. Для посетителей парка он устроил хоровод и открыл ледовые дорожки. Их уже вовсю обкатывают белгородцы. Кроме того, можно было полюбоваться шоу бенгальских огней.

Видео: bel.ru. Хороводы в парке имени Ленина
Ёлка в парке имени ЛенинаЁлка в парке имени Ленина
Открытие ёлкиОткрытие ёлки
Шоу бенгальских огнейШоу бенгальских огней
Открытие каткаОткрытие катка
Световые инсталляции в паркеСветовые инсталляции в парке
Ёлка в парке имени Ленина. Фото: bel.ru

Эффектно появился Дедушка на «Берегах». Чтобы зажечь огни на зелёной красавице здесь, ему пришлось сменить обычные сани на «водные».

Зрители также смогли понаблюдать за «водно-экстремальным шоу». В представлении мужчина в костюме новогоднего героя поднялся над водой на флайборде.

Четвёртая ёлка зажглась у «Дома офицеров» на улице Куйбышева.

Видео: bel.ru. Водно-экстремальное шоу на «Берегах»
Встреча с Дедом МорозомВстреча с Дедом Морозом
Водно-экстремальное шоуВодно-экстремальное шоу
Водно-экстремальное шоуВодно-экстремальное шоу
Встреча с Дедом Морозом. Фото: bel.ru
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#Валерия Колесникова#Видео#Новый год#Ёлка#Соборная площадь#Каток#Центральный парк#Белгород#Берега#Водное шоу
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