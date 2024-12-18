Ёлочка, гори! В Белгороде к Новому году зажглись огни на главных городских ёлках

На Соборной площади в Белгороде прошло открытие главной новогодней ёлки

Сюжет Новый год

Сегодня, 18 декабря, в Белгороде торжественно открыли городские ёлки и праздничные объекты. Дедушка Мороз посетил Соборную площадь, Центральный парк и парк «Берега». В «Берега» он буквально «заплыл на водных санях». Посмотрите, как это было, в фотографиях и видео.