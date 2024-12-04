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Posted 4 декабря, 11:13

Published 4 декабря, 11:13

Modified 4 декабря, 11:15

Updated 4 декабря, 11:15

В Белгородской области к Новому году откроют резиденции Деда Мороза

В Белгородской области к Новому году откроют резиденции Деда Мороза

4 декабря 2024, 11:13
Фото: 1MI.
Сюжет
Новый год
До Нового года осталось чуть меньше месяца. Журналисты Бел.Ру выяснили, пройдут ли какие-либо массовые праздничные мероприятия в Белгородской области.

По официальным данным, с 20 декабря до окончания зимних каникул в региональных учреждениях культуры и спорта планируется проводить утренники, детские тематические игровые программы в малых формах, спектакли, выставки, мастер-классы, спортивные мероприятия в онлайн и офлайн формате.

К примеру, в Белгородской филармонии перед спектаклями «Щелкунчик и Мышиный король» и «Морозко» детей будет ждать интермедия с волшебными героями. В Алексеевском округе пройдут первенства по мини-футболу и волейболу. К тому же все жители региона могут принять участие в новогоднем онлайн-забеге «Ворвись в Новый год» и «Бегу к своей цели».

В правительстве отметили, что наиболее полную программу мероприятий учреждения культуры предоставят после 10 декабря. Ознакомиться с ней можно будет на официальных сайтах учреждений, в официальных сообществах в социальных сетях, также на портале «Культурный регион. Белгород».

Кроме этого, во всех районах Белгородской области планируют организовать резиденции Деда Мороза, где дети смогут оставлять письма с пожеланиями.

Власти отметили, что проведение всех мероприятий организуют с соблюдением мер антитеррористической защищённости. Вопрос об обеспечении безопасности жителей во время праздничных мероприятий обсудят на заседании оперативного штаба и антитеррористической комиссии в Белгородской области во второй половине декабря текущего года.

А все перечисленные выше мероприятия пройдут согласно оперативной обстановке в регионе.

Напомним, ранее журналисты Бел.Ру изучили стоимость и наличие свободных мест на детские новогодние представления. Подробности — по ссылке.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Новый год#Выставки#Эксклюзив#Праздничные мероприятия#Мастер-классы#Белгород#Спортивные мероприятия
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