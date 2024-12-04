В Белгородской области к Новому году откроют резиденции Деда Мороза

К примеру, в Белгородской филармонии перед спектаклями «Щелкунчик и Мышиный король» и «Морозко» детей будет ждать интермедия с волшебными героями. В Алексеевском округе пройдут первенства по мини-футболу и волейболу. К тому же все жители региона могут принять участие в новогоднем онлайн-забеге «Ворвись в Новый год» и «Бегу к своей цели».