В Белгородской области к Новому году откроют резиденции Деда Мороза

Posted 4 декабря, 11:13
Published 4 декабря, 11:13
Modified 4 декабря, 11:15
Updated 4 декабря, 11:15
По официальным данным, с 20 декабря до окончания зимних каникул в региональных учреждениях культуры и спорта планируется проводить утренники, детские тематические игровые программы в малых формах, спектакли, выставки, мастер-классы, спортивные мероприятия в онлайн и офлайн формате.
К примеру, в Белгородской филармонии перед спектаклями «Щелкунчик и Мышиный король» и «Морозко» детей будет ждать интермедия с волшебными героями. В Алексеевском округе пройдут первенства по мини-футболу и волейболу. К тому же все жители региона могут принять участие в новогоднем онлайн-забеге «Ворвись в Новый год» и «Бегу к своей цели».
В правительстве отметили, что наиболее полную программу мероприятий учреждения культуры предоставят после 10 декабря. Ознакомиться с ней можно будет на официальных сайтах учреждений, в официальных сообществах в социальных сетях, также на портале «Культурный регион. Белгород».
Кроме этого, во всех районах Белгородской области планируют организовать резиденции Деда Мороза, где дети смогут оставлять письма с пожеланиями.
Власти отметили, что проведение всех мероприятий организуют с соблюдением мер антитеррористической защищённости. Вопрос об обеспечении безопасности жителей во время праздничных мероприятий обсудят на заседании оперативного штаба и антитеррористической комиссии в Белгородской области во второй половине декабря текущего года.
А все перечисленные выше мероприятия пройдут согласно оперативной обстановке в регионе.
Напомним, ранее журналисты Бел.Ру изучили стоимость и наличие свободных мест на детские новогодние представления. Подробности — по ссылке.