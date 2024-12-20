«Не планировали»: мэр Белгорода оправдался за закупку украшений к Новому году

Posted 20 декабря, 08:43
Published 20 декабря, 08:43
Modified 20 декабря, 08:43
Updated 20 декабря, 08:43
В администрации Белгорода уверяли, что в этом году в городе будут использоваться только старые новогодние украшения. Но в итоге власти потратили на новые 14 млн рублей.
Мэр Валентин Демидов подтвердил, что делать этого действительно «специально не планировали»: не разрабатывали новую концепцию оформления улиц, не предусматривали лимиты в бюджете.
Изначально хотели только отремонтировать уже существующие арт-объекты, но восстановить все не получилось.
«После того, как у специалистов Белгорблагоустройства не получилось отремонтировать арт-объект цифры на площади, и которые, кстати, были закуплены много лет назад, решили приобрести другие на замену. Считаю, что это нормальный рабочий процесс», — заявил градоначальник. На новые цифры потратили 2,7 млн рублей.
Объяснил он и появление новой «Уральской» ёлки в парке имени Ленина, на площади перед КЦ «Октябрь».
Её закупка, по словам Демидова, была предусмотрена в рамках реконструкции парка, так как архитекторы рассматривали разные варианты использования территории, в том числе для празднования Нового года.
«Заранее подведены необходимые коммуникации для её работы. Архитекторы, работая над проектом, изначально предусматривали событийные сценарии проведения различных праздников, в том числе и Нового года. И, конечно, в праздники всегда здесь будет много детей, взрослых. Поэтому архитекторы запланировали установить в этом месте современную искусственную ель с оригинальной подсветкой и яркими игрушками. Средства на закупку были заранее предусмотрены в рамках реализации проекта благоустройства парка», — прокомментировал мэр.
На закупку ели, кстати, потратили 5 млн рублей.