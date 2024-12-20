«Не планировали»: мэр Белгорода оправдался за закупку украшений к Новому году

Мэр Демидов рассказал, почему всё-таки закупили для Белгорода новые украшения

Сюжет Новый год

Белгородцы так и не поняли, почему власти решили закупить новые украшения города к Новому году, если заявляли, что делать этого не будут. Вопрос задали мэру Валентину Демидову. Он говорит, что покупать действительно не планировали, но пришлось.