bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 декабря, 08:43

Published 20 декабря, 08:43

Modified 20 декабря, 08:43

Updated 20 декабря, 08:43

Новая ель в Центральном парке Белгорода за 5 млн рублей

«Не планировали»: мэр Белгорода оправдался за закупку украшений к Новому году

20 декабря 2024, 08:43
Фото: мэрия Белгорода. Новая ель в Центральном парке Белгорода за 5 млн рублей

Мэр Демидов рассказал, почему всё-таки закупили для Белгорода новые украшения

Сюжет
Новый год
Белгородцы так и не поняли, почему власти решили закупить новые украшения города к Новому году, если заявляли, что делать этого не будут. Вопрос задали мэру Валентину Демидову. Он говорит, что покупать действительно не планировали, но пришлось.

В администрации Белгорода уверяли, что в этом году в городе будут использоваться только старые новогодние украшения. Но в итоге власти потратили на новые 14 млн рублей.

Мэр Валентин Демидов подтвердил, что делать этого действительно «специально не планировали»: не разрабатывали новую концепцию оформления улиц, не предусматривали лимиты в бюджете.

Изначально хотели только отремонтировать уже существующие арт-объекты, но восстановить все не получилось.

«После того, как у специалистов Белгорблагоустройства не получилось отремонтировать арт-объект цифры на площади, и которые, кстати, были закуплены много лет назад, решили приобрести другие на замену. Считаю, что это нормальный рабочий процесс», — заявил градоначальник. На новые цифры потратили 2,7 млн рублей.

Объяснил он и появление новой «Уральской» ёлки в парке имени Ленина, на площади перед КЦ «Октябрь».

Её закупка, по словам Демидова, была предусмотрена в рамках реконструкции парка, так как архитекторы рассматривали разные варианты использования территории, в том числе для празднования Нового года.

«Заранее подведены необходимые коммуникации для её работы. Архитекторы, работая над проектом, изначально предусматривали событийные сценарии проведения различных праздников, в том числе и Нового года. И, конечно, в праздники всегда здесь будет много детей, взрослых. Поэтому архитекторы запланировали установить в этом месте современную искусственную ель с оригинальной подсветкой и яркими игрушками. Средства на закупку были заранее предусмотрены в рамках реализации проекта благоустройства парка», — прокомментировал мэр.

На закупку ели, кстати, потратили 5 млн рублей.

Не сдержали обещание? В Белгороде потратили 14 млн на украшения к Новому году
Узнать подробнее
Читайте также:
Ёлочка, гори! В Белгороде к Новому году зажглись огни на главных городских ёлкахМожно ли белгородцам запускать салюты при встрече Нового года?Снеговики, гирлянды и наряженные ёлки: под Белгородом появился новогодний «городок»
#Валерия Колесникова#Город#Новый год#Новости Белгорода#Мэрия#Белгород#Новогодние украшения
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика