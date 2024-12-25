Рассол — верный друг: как пережить новогодние праздники без вреда здоровью?

Posted 25 декабря, 11:06
Published 25 декабря, 11:06
Modified 25 декабря, 11:06
Updated 25 декабря, 11:06
С возрастом любой недосып, переедание, лишняя рюмка, отсутствие движения и свежего воздуха могут не просто отразиться на самочувствии и внешности, но и испортить новогодние праздники. Чтобы избежать усталости и легко вернуться к работе, надо уметь контролировать свой режим жизни, уверяет врач Александр Четвериков.
Не стоит засиживаться допоздна и сбивать график сна. Лучше лечь поздно 31 декабря, но на следующий день уже встать около 10:00 или 11:00. Семи часов отдыха телу будет достаточно.
«Недосып, конечно, вреден. Но и избыток сна тоже ни к чему хорошему не приводит. Послеобеденный сон может перебить ночное засыпание, помешает выработке нужных гормонов. Лучше потратить это время на прогулку на свежем воздухе. Голова сразу проветрится, получив больше кислорода, а от движения появится энергия», — говорит врач.
Ложиться спать лучше, будучи трезвым. Сон после алкоголя не такой здоровый, а утром может прийти головная боль. Именно алкоголь разжигает аппетит и становится причиной набора веса на праздниках.
Перед принятием горячительных напитков лучше съесть бутерброд с салом и выпить воды, чтобы алкоголь подействовал не так сильно, или заранее принять 8-10 таблеток активированного угля.
За праздничный стол голодным диетолог садиться не следует. Более того, можно выбрать тарелки поменьше, чтобы порции еды на них казались больше. Все блюда лучше употребить как можно быстрее, а не доедать следующую неделю.
«Периодически отвлекайтесь от блюд: выходите из-за стола, танцуйте, общайтесь, пройдитесь по вечернему городу. Организм сам подаст сигнал, что сыт, и больше есть не захочется», — подчёркивает Четвериков.
Чтобы снять последствия новогодней ночи, 1 января можно позавтракать кисломолочными продуктами. Запустить работу желудочно-кишечного тракта помогут квашеная капуста, мочёные яблоки, помидоры и огурцы из бочки, свежие овощи. Если всё-таки с алкоголем перебрали, вашим верным другом станет рассол.
Это не все советы, которые давали эксперты по данной теме. Что лучше есть и делать, чтобы не набрать много лишних килограммов перед началом нового года, мы писали сразу в двух материалах до этого. Ознакомиться с ними можно по этой и этой ссылке.