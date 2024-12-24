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Posted 24 декабря, 12:35

Published 24 декабря, 12:35

Modified 24 декабря, 13:47

Updated 24 декабря, 13:47

В холодное время года в рационе часто преобладает жирная пища

Врач-диетолог рассказала, как не прибавить за зиму лишние килограммы

24 декабря 2024, 12:35
Фото: Изображение Midjourney. В холодное время года в рационе часто преобладает жирная пища
Зима — сложный период для организма. Особенно потому, что можно легко прибавить в весе. Как этого избежать и сохранить фигуру? Рассказала врач-диетолог, гастроэнтеролог и блогер Нурия Дианова, передаёт издание УтроNews со ссылкой на «Радио 1».

Основной причиной набора веса, уверяет Нурия Дианова, является желание людей «взбодриться» и «восполнить запасы» во время неблагоприятных погодных и сезонных условий.

Они пьют кофе, заедают его сладостями, тем самым набирая больше калорий, чем необходимо. От нехватки солнечного света, витаминов и высокого роста простудных заболеваний пытаются спастись, поедая калорийные цитрусовые. В холодное время организм вообще больше склонен потреблять жирную пищу.

Немалую роль играют и праздничные застолья. О том, как пережить их без последствий, мы писали в этом материале.

Совместить приятное с полезным: как не набрать вес во время новогодних праздников?
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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Зима#Россия#Вес#Диета
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