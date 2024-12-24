Врач-диетолог рассказала, как не прибавить за зиму лишние килограммы

Зима — сложный период для организма. Особенно потому, что можно легко прибавить в весе. Как этого избежать и сохранить фигуру? Рассказала врач-диетолог, гастроэнтеролог и блогер Нурия Дианова, передаёт издание УтроNews со ссылкой на «Радио 1».

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