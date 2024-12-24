Врач-диетолог рассказала, как не прибавить за зиму лишние килограммы

Posted 24 декабря, 12:35
Published 24 декабря, 12:35
Modified 24 декабря, 13:47
Updated 24 декабря, 13:47
Основной причиной набора веса, уверяет Нурия Дианова, является желание людей «взбодриться» и «восполнить запасы» во время неблагоприятных погодных и сезонных условий.
Они пьют кофе, заедают его сладостями, тем самым набирая больше калорий, чем необходимо. От нехватки солнечного света, витаминов и высокого роста простудных заболеваний пытаются спастись, поедая калорийные цитрусовые. В холодное время организм вообще больше склонен потреблять жирную пищу.
Немалую роль играют и праздничные застолья. О том, как пережить их без последствий, мы писали в этом материале.