Набрали от стресса? Пока остальные россияне худеют, белгородцы полнеют

Posted 19 декабря, 11:34
Published 19 декабря, 11:34
Modified 19 декабря, 11:34
Updated 19 декабря, 11:34
В 2018 году в Белгородской области насчитывалось 64,5% людей в возрасте от 19 лет с избыточным весом. За пять лет этот показатель вырос — к 2023 году составил 69,5%. В численном выражении это 808 539 и 846 890 человек соответственно.
То есть в Белгородской области рост составил 4,7%. В ЦФО выше показатель только в Орловской области (+6,8%).
Хотя по сравнению с другими регионами это не так много. Например, в Севастополе количество людей с лишним весом увеличилось на 36,3%. Также стоит отметить рост в Калининградской области (+32,1%), Чукотском автономном округе (+26,1%), Тыве (+25%) и Ханты-Мансийском автономном округе (+23,2%).
С другой стороны, наибольшее снижение числа граждан с избыточным весом произошло в Сахалинской области (-29,2%), Архангельской области (-21,9%), Астраханской области (-21,2%) и Санкт-Петербурге (-14,9%).
Несмотря на общее снижение веса в стране, за последние годы на 8% увеличилась категория людей, находящихся в состоянии предожирения. В целом по стране число граждан с избыточным весом, как с признаками ожирения, так и на его начальной стадии, практически не изменилось.