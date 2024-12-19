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Posted 19 декабря, 11:34

Published 19 декабря, 11:34

Modified 19 декабря, 11:34

Updated 19 декабря, 11:34

Белгородцы заедают тревогу?

Набрали от стресса? Пока остальные россияне худеют, белгородцы полнеют

19 декабря 2024, 11:34
Фото: 1MI. Белгородцы заедают тревогу?

За пять лет количество белгородцев с лишним весом увеличилось на 4,7%

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Новости Белгорода
С 2018 года численность населения России, страдающего ожирением, сократилась на 14,8%. Это выяснила аналитическая служба FinExpertiza на основе данных Росстата. Но тенденция в Белгородской области не такая радужная. Здесь доля людей с лишним весом только выросла.

В 2018 году в Белгородской области насчитывалось 64,5% людей в возрасте от 19 лет с избыточным весом. За пять лет этот показатель вырос — к 2023 году составил 69,5%. В численном выражении это 808 539 и 846 890 человек соответственно.

То есть в Белгородской области рост составил 4,7%. В ЦФО выше показатель только в Орловской области (+6,8%).

Хотя по сравнению с другими регионами это не так много. Например, в Севастополе количество людей с лишним весом увеличилось на 36,3%. Также стоит отметить рост в Калининградской области (+32,1%), Чукотском автономном округе (+26,1%), Тыве (+25%) и Ханты-Мансийском автономном округе (+23,2%).

С другой стороны, наибольшее снижение числа граждан с избыточным весом произошло в Сахалинской области (-29,2%), Архангельской области (-21,9%), Астраханской области (-21,2%) и Санкт-Петербурге (-14,9%).

Несмотря на общее снижение веса в стране, за последние годы на 8% увеличилась категория людей, находящихся в состоянии предожирения. В целом по стране число граждан с избыточным весом, как с признаками ожирения, так и на его начальной стадии, практически не изменилось.

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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Здоровье#Россия#Новости Белгорода#Белгород#Ожирение#Избыточный вес
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