Posted Сегодня, 13:07
Published Сегодня, 13:07
Modified Сегодня, 13:09
Updated Сегодня, 13:09
Издание пишет, опираясь на сведения Росстата, что в России возросла доля людей с избыточным весом.
Этот показатель увеличился за последние пять лет. Только в прошлом году доля граждан с лишним весом составила 62,5%, а в 2018 году — 61,7%.
Согласно опросу ВЦИОМ, проведённому в 2022 году, у 37% респондентов есть знакомые, которые пытаются похудеть.
Отметим, что проблемы с лишним весом часто беспокоят соискателей при трудоустройстве. Многие комплексуют и жалуются на дискредитацию. В основном это женщины. Согласно результатам опроса, работодатели в основном не обращают внимания на фигуру кандидатов. Это более половины опрошенных — 66%. Только 19% начальников при прочих равных предпочтут нанять на работу стройного кандидата.
Чтобы избежать проблем с лишним весом, конечно же, стоит соблюдать режим питания. Только на этом не нужно зацикливаться. Это мнение многих диетологов, среди которых и врач-диетолог Белгородского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Александр Четвериков. Медик советовал также не отказываться от мяса, есть холодный картофель и употреблять 30 грамм сала в день.