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Posted Сегодня, 13:07

Published Сегодня, 13:07

Modified Сегодня, 13:09

Updated Сегодня, 13:09

Бургер

В России стало больше людей с лишним весом

31 июля 2024, 13:07
Фото: 1MI
Бургер
Сообщается, в стране растёт количество людей с избыточным весом. Этот показатель увеличился за последние несколько лет. Подробности рассказали журналисты УтроNews.

Издание пишет, опираясь на сведения Росстата, что в России возросла доля людей с избыточным весом.

Этот показатель увеличился за последние пять лет. Только в прошлом году доля граждан с лишним весом составила 62,5%, а в 2018 году — 61,7%.

Согласно опросу ВЦИОМ, проведённому в 2022 году, у 37% респондентов есть знакомые, которые пытаются похудеть.

Отметим, что проблемы с лишним весом часто беспокоят соискателей при трудоустройстве. Многие комплексуют и жалуются на дискредитацию. В основном это женщины. Согласно результатам опроса, работодатели в основном не обращают внимания на фигуру кандидатов. Это более половины опрошенных — 66%. Только 19% начальников при прочих равных предпочтут нанять на работу стройного кандидата.

Чтобы избежать проблем с лишним весом, конечно же, стоит соблюдать режим питания. Только на этом не нужно зацикливаться. Это мнение многих диетологов, среди которых и врач-диетолог Белгородского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Александр Четвериков. Медик советовал также не отказываться от мяса, есть холодный картофель и употреблять 30 грамм сала в день.

Сколько работодателей отказывают белгородцам с лишним весом в трудоустройстве?
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#Татьяна Вознюк#Общество#Здоровье#Россия#Питание#Лишний вес#Избыточный вес
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