В России стало больше людей с лишним весом

Чтобы избежать проблем с лишним весом, конечно же, стоит соблюдать режим питания. Только на этом не нужно зацикливаться. Это мнение многих диетологов, среди которых и врач-диетолог Белгородского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Александр Четвериков. Медик советовал также не отказываться от мяса, есть холодный картофель и употреблять 30 грамм сала в день.