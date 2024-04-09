Сало и картошку есть можно, но есть нюанс: диетолог поделился секретами похудения

Медик рассказал, что калории нужно считать, чтобы понимать, сколько и каких продуктов получил организм человека. Но диетолог подчеркнул, что не нужно на этом зацикливаться — можно просто держать на контроле свой вес на протяжении долгих лет. Если масса стала больше, нужно начать заниматься спортом и пересмотреть свой рацион. Если масса тела резко уменьшилась, то это тоже не очень хорошо и нужно выявить причину. Чтобы понимать, что случилось с организмом, нужно корректно рассчитать норму калорий.