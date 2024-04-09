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Posted Сегодня, 12:17

Published Сегодня, 12:17

Modified Сегодня, 12:19

Updated Сегодня, 12:19

Диетолог поделился рекомендациями с белгородцами по похудению

Сало и картошку есть можно, но есть нюанс: диетолог поделился секретами похудения

9 апреля 2024, 12:17
Фото: 1MI

Диетолог поделился рекомендациями с белгородцами по похудению

Белгородский врач-диетолог рассказал о правильном подсчёте калорий, секретах похудения и о том, как быть здоровым на протяжении всей жизни. Также медик поделился формулой для правильного определения веса, сообщает издание Go31.

Врач-диетолог Белгородского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Александр Четвериков поделился секретами поддержания здоровья и сохранения стройности.

Медик рассказал, что калории нужно считать, чтобы понимать, сколько и каких продуктов получил организм человека. Но диетолог подчеркнул, что не нужно на этом зацикливаться — можно просто держать на контроле свой вес на протяжении долгих лет. Если масса стала больше, нужно начать заниматься спортом и пересмотреть свой рацион. Если масса тела резко уменьшилась, то это тоже не очень хорошо и нужно выявить причину. Чтобы понимать, что случилось с организмом, нужно корректно рассчитать норму калорий.

Фото: Изображение Midjourney

Четвериков подчеркнул, что норма калорий у каждого человека индивидуальная. Эта норма будет отличаться у мужчин и женщин, от возраста и физической активности. По словам специалиста, свой вес визуально определить также не получится. Нужно вес в килограммах разделить на рост в метрах в квадрате.

Результат 18,5 говорит о дефиците массы тела, нормой считается от 18,5 до 24,9. А вот данные от 25 до 29,9 предупреждают о предопределённости к лишнему весу. Ожирение первой степени устанавливается при показателях 30-34,9, ожирение второй степени — 35-39,9, ожирение третьей степени — 40 и более.
Александр Четвериков

В свой рацион нужно всегда включать всегда включать белки, жиры и углеводы, потому что они являются важными питательными веществами для организма. С возрастом своё питание нужно пересматривать, так как обмен веществ постепенно замедляется. По возможности следует исключить соль и сахар, их можно заменить специями. Также важно включить спорт и физическую активность. Они способствуют ускорению обмена веществ и потере лишнего веса, а также помогают справиться со стрессом.

Фото: 1MI

Диетолог добавил, что смертность среди людей, которые не занимаются спортом, повышается на 20-30% по сравнению с теми, кто регулярно занимается физическими нагрузками. Для организма будут полезны прогулки в среднем темпе после ужина в течение часа. Это сжигает калории и обеспечивает здоровый сон.

Четвериков поделился советами для людей, которые хотят похудеть:

  • не отказывайтесь от мяса;
  • ешьте 30 грамм сала в день — в нём много витаминов группы B, а также содержится олеиновая кислота;
  • картофель лучше добавлять в салаты и употреблять в холодном виде, так как в нём содержится много крахмала;
  • есть лучше часто и небольшими порциями;
  • не нужно злоупотреблять похудением и терять больше 3 кг в месяц.
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