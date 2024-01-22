Сколько работодателей отказывают белгородцам с лишним весом в трудоустройстве?

Posted Сегодня, 14:38
Published Сегодня, 14:38
Modified Сегодня, 14:40
Updated Сегодня, 14:40
Больше половины опрошенных работодателей — 66% — при найме на работу не обращают внимание на лишний вес потенциальных сотрудников. А 19% начальников при прочих равных предпочтут нанять на работу стройного кандидата.
При этом о дискриминации при трудоустройстве по весу говорят 18% соискателей в Белгороде, а о дискриминации полных людей — 35% опрошенных горожан. Чаще прочих с дискриминацией по весу при трудоустройстве сталкиваются белгородцы, чей лишний вес составляет более 20 кг.
Отметим, что чаще всего лишний вес у себя находят женщины, чем мужчины. И о дискриминации полных людей в жизни и при трудоустройстве чаще можно услышать из уст женского пола.
Больше всего претензий к лишнему весу и предвзятому отношению работодателей к полным людям у старшего поколения. О дискриминации же чаще говорят люди моложе 34 лет.