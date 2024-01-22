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Posted Сегодня, 14:38

Published Сегодня, 14:38

Modified Сегодня, 14:40

Updated Сегодня, 14:40

Человек с лишним весом

Сколько работодателей отказывают белгородцам с лишним весом в трудоустройстве?

22 января 2024, 14:38
Фото: Midjourney
Человек с лишним весом

SuperJob: белгородцы могут получить отказ в трудоустройстве из-за лишнего веса

Специалисты сервиса провели среди представителей компаний и экономически активных жителей Белгорода опрос. Благодаря нему они узнали, как работодатели относятся к сотрудникам с лишним весом.
Сюжет
Работа

Больше половины опрошенных работодателей — 66% — при найме на работу не обращают внимание на лишний вес потенциальных сотрудников. А 19% начальников при прочих равных предпочтут нанять на работу стройного кандидата.

При этом о дискриминации при трудоустройстве по весу говорят 18% соискателей в Белгороде, а о дискриминации полных людей — 35% опрошенных горожан. Чаще прочих с дискриминацией по весу при трудоустройстве сталкиваются белгородцы, чей лишний вес составляет более 20 кг.

Отметим, что чаще всего лишний вес у себя находят женщины, чем мужчины. И о дискриминации полных людей в жизни и при трудоустройстве чаще можно услышать из уст женского пола.

Больше всего претензий к лишнему весу и предвзятому отношению работодателей к полным людям у старшего поколения. О дискриминации же чаще говорят люди моложе 34 лет.

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#Общество#Белгородская область#Работа#Трудоустройство#Новости Белгорода#Белгород#Александра Склярова#Лишний вес
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