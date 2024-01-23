Для жарки одно, для салатов другое: белгородский диетолог — о пользе и вреде масел

Posted Сегодня, 07:26
Published Сегодня, 07:26
Modified Сегодня, 07:29
Updated Сегодня, 07:29
Во многих диетах масло запрещено, как жирный, калорийный и крайне вредный продукт, отсюда его часто записывают во враги для тех, кто следит за своим здоровьем или борется с лишним весом. Однако, в реальности всё обстоит иначе, и масла не только не вредят организму, но и могут помочь улучшить состояние здоровья и укрепить иммунитет.
В первую очередь врач-диетолог отметил, что растительные масла содержат полиненасыщенные жирные кислоты, такие как линоленовая, стеариновая и пальмитиновая кислота, которые участвуют в омолаживании организма. Также в составе масел есть много жирорастворимых витаминов — А, D, Е, последний является антиоксидантом и укрепляет иммунитет, помогает бороться с простудными и вирусными заболеваниями. Отсюда употреблять растительные масла не просто можно, но и крайне необходимо.
Самым полезным специалист выделяет нерафинированное оливковое масло холодного отжима, так как оно не прошло никакую химическую обработку и является кладезью всех питательных веществ и витаминов. Тем не менее не стоит увлекаться в пище только им, и лучше комбинировать масла в своём рационе, так как разные растительные масла содержат разное сочетание Омега-3, Омега-6 и Омега-9 жирных кислот, и они все нужны нашему организму.
«Есть большое разнообразие масел. Это и конопляное, и рыжиковое, и горчичное, и хлопковое, и кунжутное. Поэтому, чтобы получить от них всё необходимое, их нужно комбинировать, либо какое-то время одно масло употреблять, потом — другое».
Александр Четвериков, врач-диетолог областного Центра общественного здоровья и медицинской профилактики
Если вы не используете масло в качестве заправки для салата или жарки, то для получения полезных элементов его желательно употреблять натощак, либо вечером через два часа после всех приёмов пищи.
Но главное не переборщить — потребность организма в растительном масле — 2-2,5 столовые ложки в день. Так как такие масла достаточно калорийные — в 100 граммах более 1000 ккал, — превышение дневной нормы может привести к ожирению. А если в составе есть Омега-9, то увеличение дозировки этой кислоты может разрушить сосудистые стенки и привести к заболеваниям сердечно-сосудистой системы.
Отдельно диетолог выделил сливочное масло, это масло животного происхождения, и подход к нему нужен другое. Есть два типа такого масла — из коровьего молока и свежезаготовленных сливок. Польза заключается в том, что оно помогает мозговой деятельности и хорошо насыщает организм за счёт белка, и так же, как и растительные, содержит витамины А, D и Е.
Однако, к сливочному маслу нужно подходить с ещё большей осторожностью — в день рекомендуется есть не более 15 грамм. В большом количестве из-за содержания холестерина оно может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям и атеросклерозу.
Некоторые вместо качественного сливочного масла предпочитают использовать маргарин, но он может быть в разы опаснее для организма за счёт трансжиров, вредных добавок и красителей. Также не рекомендуется употреблять растительных аналог сливочного масла — спред.
Диетолог также рассказал, как можно определить, качественное вам попалось сливочное масло или нет:
«Если упаковка лежит при комнатной температуре, то оно должно быть слегка мягким, но не сильно. А если вы хранили сливочное масло в холодильнике — то оно должно сохранять форму и при разрезании не должно крошиться. В противном случае, если масло крошится, значит в него добавили больше растительных жиров, чем нужно. И это влияет на качество».
Вы знали, что если не учитывать технологию обработки масла, то можно заболеть раком? Здесь вернёмся к растительным маслам. Каждое из них, по словам диетолога, имеет так называемую точку дымления, отсюда зависит то, можно ли на этом масле жарить блюдо или нет.
Сильно «дымят» нерафинированные масла, которые не были обработаны и сохранили в себе полезные свойства. Такие масла пригодны для употребления в пищу с салатами или напрямую, но не для жарки.
«При нагревании нерафинированное масло начинает плавиться и в пищу попадают канцерогены, которые могут привести к развитию рака, заболеваниям печени и ЖКТ. Но есть и исключения, например, кокосовое масло, которое имеет высокий индекс дымления и выдерживает нагревание до 270 градусов, на нём можно жарить и тушить продукты».
Но лучше всего для температурной обработки подходят рафинированные масла, которые специально для этого предназначены. Они в свою очередь не подойдут для простого употребления в пищу и в качестве «холодной» заправки, так как не несут в себе никаких полезных свойств.
В целом, как мы уже разобрались, растительные и животные масла можно употреблять всем, главное соблюдать норму и правильно выбирать масло для технологии приготовления. Но при некоторых недугах нужно быть крайне осторожными, а лучше по возможности отказаться от масел. Это заболевания желудочно-кишечного тракта, печени и желчекаменная болезнь. Последняя может обостриться после употребления масла вплоть до госпитализации.
Но масла не обязательно употреблять в пищу, чтобы получить от них пользу. Врач также отметил, что такие масла, как оливковое, отлично омолаживают организм не только изнутри, но и снаружи. Если у вас есть проблемы с кожей лица или рук, то можно протирать их оливковым маслом на ночь, а если на голове слабые, тонкие и тусклые волосы — втирать в кожу головы.