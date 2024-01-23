Для жарки одно, для салатов другое: белгородский диетолог — о пользе и вреде масел

Но масла не обязательно употреблять в пищу, чтобы получить от них пользу. Врач также отметил, что такие масла, как оливковое, отлично омолаживают организм не только изнутри, но и снаружи. Если у вас есть проблемы с кожей лица или рук, то можно протирать их оливковым маслом на ночь, а если на голове слабые, тонкие и тусклые волосы — втирать в кожу головы.