За две недели нового года больше тысячи белгородцев слегли с коронавирусом

За две недели в Белгородской области 1257 человек заразились коронавирусной инфекцией. По состоянию на 12 января в регионе выздоровели 2178 человек. Ещё 182 белгородца госпитализированы, однако в тяжёлом состоянии на аппарате ИВЛ никто не находится.