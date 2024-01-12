За две недели нового года больше тысячи белгородцев слегли с коронавирусом

Posted Сегодня, 13:35
Published Сегодня, 13:35
Modified Сегодня, 13:37
Updated Сегодня, 13:37
За две недели в Белгородской области 1257 человек заразились коронавирусной инфекцией. По состоянию на 12 января в регионе выздоровели 2178 человек. Ещё 182 белгородца госпитализированы, однако в тяжёлом состоянии на аппарате ИВЛ никто не находится.
Наибольший прирост по заболевшим показали Белгород и Старооскольский городской округ — 429 и 206 пациентов соответственно.
Отметим, что заболеваемость коронавирусной инфекцией начала расти осенью. Среди прочего в Белгородской области выявили новый штамм «Эрис». В то же время к концу года в регионе стабилизировалась ситуация с заболеваемостью ОРВИ.