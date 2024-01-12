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Published Сегодня, 13:35

Modified Сегодня, 13:37

Updated Сегодня, 13:37

Коронавирус

За две недели нового года больше тысячи белгородцев слегли с коронавирусом

12 января 2024, 13:35
Фото: Midjourney
Коронавирус

В Белгородской области зарегистрировали 1,3 тыс. новых заболевших ковидом

С начала января выявлено 1257 пациентов — это более чем на 300 больше, чем месяц назад. О количестве заболевших белгородцев сообщили в оперштабе региона.

За две недели в Белгородской области 1257 человек заразились коронавирусной инфекцией. По состоянию на 12 января в регионе выздоровели 2178 человек. Ещё 182 белгородца госпитализированы, однако в тяжёлом состоянии на аппарате ИВЛ никто не находится.

Наибольший прирост по заболевшим показали Белгород и Старооскольский городской округ — 429 и 206 пациентов соответственно.

Отметим, что заболеваемость коронавирусной инфекцией начала расти осенью. Среди прочего в Белгородской области выявили новый штамм «Эрис». В то же время к концу года в регионе стабилизировалась ситуация с заболеваемостью ОРВИ.

В Белгородской области заболеваемость ОРВИ, гриппом и ковидом выросла на 30%
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#Белгородская область#Медицина#Здоровье#Коронавирус#Белгород#Александра Склярова#Коронавирус заболеваемость
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