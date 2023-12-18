«Эксперимент неудачный»: белгородцы недовольны маршрутизацией пациентов в районы

Posted Сегодня, 11:02
Published Сегодня, 11:02
Modified Сегодня, 11:02
Updated Сегодня, 11:02
Когда в Белгороде откроется областная больница? Такой вопрос задают пациенты в соцсетях. По словам одной местной жительницы, больных направляют во вторую городскую больницу, а в случае коронавирусной инфекции отвозят в область.
«А лечиться когда гражданам? Уже можно было больницу отстроить дополнительную, я думаю. Вторая городская перегружена, судя по количеству людей в очереди», — считает жительница.
На обращение ответил министр здравоохранения Андрей Иконников. Он отметил, что в нынешней геополитической ситуации в качестве мер безопасности пациентов из Белгорода развозят по районным больницам. Так, каждое медучреждение получило свой уровень — второй и третий.
Экстренную помощь в медицинских учреждениях оказывают в соответствии с уровнем: одномоментно может поступить большое количество пациентов, не всем требуется помощь в больнице второго и третьего уровней, с этой задачей справляются ближайшие районные больницы, оставляя места для тяжёлых пациентов. В Белгородскую областную клиническую больницу (ОГБУЗ «БОКБ» медорганизация 3-го уровня) — направляются жители для оказания медицинской помощи с более сложной и тяжёлой патологией. Далее по состоянию и патологической направленности могут перевести в другую медорганизацию.
Андрей Иконников
С «более сложной и тяжёлой патологией» пациентов направляют и в горбольницу № 2 Белгорода, говорится в ответе к другой жалобе. Чиновник сообщил, что после стабилизации ситуации в регионе маршрутизацию госпитализации жителей Белгорода изменят.
Однако некоторых белгородцев всё равно возмущает подобная маршрутизация. Так, одна из комментаторов отметила, что из-за этого умер её отец. «Пожалуйста, прекратите этот неудачный эксперимент „Маршрутизация“. Ведь гибнут жители области — в основном старики. Происходит уничтожение населения», — пожаловалась женщина.
На эту жалобу министр здравоохранения тоже ответил: он пообещал провести проверку случившегося.