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Posted Сегодня, 12:44

Published Сегодня, 12:44

Modified Сегодня, 12:55

Updated Сегодня, 12:55

Девушка с коктейлем

Тарелки поменьше, воды побольше: приводим себя в форму перед новогодними праздниками

28 ноября 2023, 12:44
Фото: Midjourney
Девушка с коктейлем

Белгородский врач рассказал, как быстро похудеть за месяц до Нового года

О способах быстрого сброса лишних килограммов, последствиях неправильного подхода к похудению и о том, как сохранить результат, — диетолог областного центра рассказал журналистке Бел.Ру. Читатели издания также поделились своим мнением на этот счёт.

Хотя приближается и не купальный сезон, хорошую фигуру к зимним праздникам хотят получить многие — не только, чтобы надеть самое красивое платье и блистать в новогодний вечер, но и войти так в следующий год. Но бывает, что, не успев сбросить лишние килограммы к лету, мы окончательно «забиваем» на себя и осенью. А когда остаётся месяц до Нового года, в суете начинаем задумываться: «Можно ли как-то быстренько похудеть?»

Диетолог из областного центра общественного здоровья им медицинской профилактики отвечает — можно. Мы поговорили с врачом и узнали, какие диеты помогут скинуть до 10% от вашего веса, как не навредить себе в погоне за быстрым похудением и можно ли сохранить такой результат.

Девушка смотрит на часыДевушка смотрит на часы
Девушка смотрит на часы
Фото: Midjourney

Меняем привычки питания

Для начала оговоримся, что за тот период, который остался до Нового года, а это чуть больше месяца, без вреда для здоровья можно потерять только 10% от вашего веса. То есть, если вы весите 80 кг, то максимально безопасно будет сбросить не более 8 кг за месяц. И то это достаточно большая цифра, и для этого нужно приложить усилия.

В первую очередь нужно бороться с перееданием. Диетолог Александр Четвериков советует перейти на дробное питание. Это значит, что в день у вас должно быть около пяти-шести небольших приёмов пищи:

«Это нужно, чтобы человек не успел проголодаться, и таким образом будет меньше съедать. Ещё я бы посоветовал приобрести тарелки меньшего диаметра, чтобы визуально казалось, что еды на ней много. Наш мозг сработает — „вот порция хорошая“, и человек не переест».

Ещё одно базовое правило — пить воду, так как она является катализатором всех обменных процессов в организме. Чем больше вы будете употреблять воды в день — тем быстрее будет обмен веществ. Вместе с этой привычкой врач рекомендует включить для быстрого похудения один-два разгрузочных дня в неделю. Это дни, когда вы едите только определённые продукты, и они бывают разные: кефирно-творожный день, на овощном супе, салатный, на гречке и кефире, рисово-компотный, огуречный, арбузный и т. д.

По словам диетолога, сейчас насчитывается более двух тысяч разных диет для похудения. Среди них он выделяет ту, которая может помочь именно быстро — это белковая диета. В таком рационе от 5 до 10 дней нужно употреблять пять видов животных белков: мясо, птица, яйца, рыба и молочные продукты невысокой жирности.

«Есть можно когда хотите, сколько хотите и в любых сочетаниях. Быстрое похудение происходит потому, что молекула белка имеет очень сложное строение и, чтобы её расщепить, организму придётся затрачивать 30% от калорийности этой пищи. Организм начинает сжигать собственные жиры, чтобы переварить этот белок».
Александр Четвериков, врач-диетолог областного центра общественного здоровья им медицинской профилактики

Следующий незаурядный способ быстрого похудения — интервальное голодание. Самым эффективным врач назвал вид «16 на 8» — 16 часов нельзя есть ничего, кроме воды и зелёного чая, и 8 часов можно есть практически всё, но без злоупотребления жирным и сладким.

«Вообще все диеты нельзя соблюдать больше месяца, потому что могут нанести вред. Они некачественны с точки зрения полноценности и значимости для организма. 30 дней — это максимум, чтобы не нарушить баланс в обменных процессах организма».
ЕдаЕда
Еда
Фото: Midjourney

Обвисшая кожа и проблемы с ЖКТ

Быстрое похудение — дело рисковое. Последствия для организма могут быть серьёзными, особенно, если не соблюдать рекомендации врача. Например, в качестве способа люди могут использовать слабительные средства. По мнению диетолога, они помогут убрать несколько килограммов, но обязательно нужно посоветоваться со специалистом. В противном случае слабительные, как и мочегонные средства, могут привести к проблемам с почками.

Среди последствий резкого похудения также есть нарушение других процессов ЖКТ и обвисание кожи. Последнее происходит из-за того, что при быстром сжигании жира организм сжигает и мышцы. Кожа сможет восстановиться только через полгода:

«Условно, похудели быстро, за две недели. А чтобы кожа вернулась в норму — нужно очень много времени».
Александр Четвериков

Так что тем, кто гонится за быстрым похудением, нужно учитывать и эстетическую сторону вопроса — готовы ли вы ждать, пока тело восстановится?

Уход за собойУход за собой
Уход за собой
Фото: Midjourney

Сохранить результат

Быстрые способы похудения отличаются нестабильным результатом. Например, сразу после ушедших 5 кг могут вернуться 10. Поэтому важно начинать заботиться о закреплении результата уже в процессе. Так, не ограничиваться одним изменением питания, а применять ещё и физические нагрузки. Белгородский диетолог рекомендует кардио:

«Это ходьба, отказ от лифта в пользу лестницы. Конечно, если есть возможность, нужно походить в бассейн. Потому что сопротивление воды даёт прекрасные результаты: сжигается очень много калорий в организме. Водные виды хороши для тех, кто стремится похудеть быстро и навсегда».

А в питании необходимо постепенно выходить из диет. Например, если у вас была белковая диета, то нужно оставить хотя бы один белковый день в неделю — он станет препятствием для возвращения лишних килограммов.

ДевушкаДевушка
Девушка
Фото: Midjourney

Кто готов попробовать?

Мы решили также узнать мнение читателей Бел.Ру о быстром похудении и о том, собираются ли они приводить себя в форму перед Новым годом. Как оказалось, большинство наших подписчиков устраивает их тело — в среднем 51,5% проголосовали за вариант «мне и так нормально». Второй по популярности вариант ответа выбрали те, кто считает, что уже не успеет привести себя в форму, и откладывает это дело до следующего Нового года.

На третьем месте — белгородцы, которые круглый год занимаются своей фигурой, и по этому к праздникам готовы. И последняя, не особо популярная категория — те, кто осознали, что «пора», и приступили к экстренному избавлению от килограммов. Наш материал им в помощь.

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