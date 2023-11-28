Тарелки поменьше, воды побольше: приводим себя в форму перед новогодними праздниками

Для начала оговоримся, что за тот период, который остался до Нового года, а это чуть больше месяца, без вреда для здоровья можно потерять только 10% от вашего веса. То есть, если вы весите 80 кг, то максимально безопасно будет сбросить не более 8 кг за месяц. И то это достаточно большая цифра, и для этого нужно приложить усилия.