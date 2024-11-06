Posted 6 ноября, 08:07
Published 6 ноября, 08:07
Modified 6 ноября, 08:07
Updated 6 ноября, 08:07
В мероприятии участвовали ведущие эксперты в данной области, а также Надежда Ангарская — известная участница шоу Comedy Woman, поделившаяся своим опытом борьбы с лишними килограммами.
Согласно статистике, каждый второй житель России сталкивается с проблемой избыточного веса, а приблизительно треть населения страдает от ожирения, сообщает newsnn.ru. Эта проблема затрагивает не только внешний вид, но и здоровье, так как лишний вес может привести к серьезным заболеваниям, таким как рак. Профессор кафедры эндокринологии и диабетологии Российского университета медицины Минздрава России Татьяна Маркова подчеркнула, что ожирение представляет собой значительную угрозу для здоровья человека.
Хотя большинство людей понимает важность снижения веса, лишь 2% из них удается сохранить достигнутые результаты. Главными барьерами на пути к нормальному весу являются стресс, неправильное питание и недостаточная осведомленность о действенных методах коррекции.
В связи с этим стоит обратить внимание на современные способы работы с избыточным весом. Одним из таких новшеств является препарат «Велгия», который помогает не только снижать массу тела, но и улучшать обмен веществ. Этот продукт, разработанный и произведенный в России, представляет собой отличное решение для тех, кто устал от изнурительных диет и ограничений в питании.
Борьба с ожирением с использованием «Велгии» может стать значительным шагом на пути к снижению веса и минимизации рисков развития заболеваний сердечно-сосудистой системы, позволяя людям заботиться о своем здоровье более эффективно, без необходимости отказываться от удовольствий.